Consulta el programa completo de las Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia 2025

El Ayuntamiento de Murcia ultima los preparativos para celebrar la Feria de Murcia 2025, que dará el pistoletazo de salida este jueves, 4 de septiembre, con la bajada de la Virgen de la Fuensanta. Las Fiestas de Moros y Cristianos, que incluyen importantes novedades, darán el pistoletazo de salida este martes con la presentación de la Revista Festera y se prolongarán hasta el próximo 15 de septiembre, víspera de la Romería, con el tradicional gazpacho Jumillano del Rey Lobo en el Campamento Medieval. El Campamento Festero del Malecón, que se inagurará este lunes, será el epicentro de la diversión con una amplia variedad de actividades, entre las que se incluyen concursos de dibujo, degustaciones gastronómicas, talleres infantiles y actos que nos harán viajar en el tiempo hasta la Edad Media, como la procesión del pan, el rapto moro, las bodas sanjuanistas o el alarde de arcabucería. Fuera del recinto festero se llevarán a cabo algunas de las citas imprescindibles de estos festejos, como el gran desfile de Moros y Cristianos, las embajadas de la Fundación de la Ciudad y Entrega de Llaves o la Entrada Triunfal del Infante Alfonso de Castilla.

Programa completo de las Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia 2025

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

12:00h. Presentación de la Revista Festera en el Salón de Actos del Edificio Moneo

MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE

17:30h a 21:30h. Campaña de Hemodonación ‘Sangre Festera’ en el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería de Murcia.

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

21:00h. Cena Medieval. Hotel Nelva de Murcia.

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE

20:15h. Pasacalles del Pregonero . Promovido por la Kábila Almohades. ITINERARIO: Plaza del Cardenal Belluga, C/Nicolas Salzillo, C/Trapería, Plaza de Santo Domingo, C/Arco de Santo Domingo, Plaza Julián Romea.

21:00h. Pregón de Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia 2025 en el Teatro Romea.

. de Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia 2025 en el Teatro Romea. 22:00h. Pasacalles Festero y Encendido de Luces . ITINERARIO: Plaza Julián Romea, C/ Fernández Ardavín, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, Plaza Martínez Tornel, Plano de San Francisco, Murcia Río, Campamento Medieval.

22:45h. Inauguración del Campamento Medieval.

MARTES 9 DE SEPTIEMBRE

18:00h a 19:30h. Taller Medieval para niños: crea tu propia corona de flores o tu casco templario. En el Campamento Medieval. Actividad promovida por la Mesnada Cuartel Caballeros del Temple.

para niños: crea tu propia corona de flores o tu casco templario. En el Campamento Medieval. Actividad promovida por la Mesnada Cuartel Caballeros del Temple. 21:00h. Presentación de Abanderadas y Actuación de los Ballets en la Plaza de los Apóstoles.

y Actuación de los Ballets en la Plaza de los Apóstoles. 22:00h. Pasacalles de los Cargos Festeros hasta el Campamento Medieval. ITINERARIO: Plaza de los Apóstoles, C/Apóstoles, Plaza del Cardenal Belluga, C/Arenal, Plaza Glorieta de España, C/Tomás Maestre, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, C/Plano San Francisco, C/Gaspar de la Peña, Campamento Medieval.

MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE

10:45h . Visita a la Residencia de Mayores de San Basilio. Acto promovido por la Mesnada Jaime I “El Conquistador”.

. Visita a la de San Basilio. Acto promovido por la Mesnada Jaime I “El Conquistador”. 18:00h. Concurso de Dibujo en la Sala del Ámbito Cultural de El Corte Ingles Gran Vía Salzillo.

en la Sala del Ámbito Cultural de El Corte Ingles Gran Vía Salzillo. 18 :00h . 'ASSIDO conoce nuestra historia' . Coloquio entre miembros de la asociación y

. . Coloquio entre miembros de la asociación y festeros. Actividad promovida por la Kábila Abderramán II.

19:00h. Ajedrez sin barreras . En el Campamento Medieval. Actividad promovida por la Kábila Abenamar.

. En el Campamento Medieval. Actividad promovida por la Kábila Abenamar. 18:00h a 19:30h. Taller Medieva l para niños: crea tu propia corona de flores o tu casco templario. En el Campamento Medieval. Actividad promovida por la Mesnada Cuartel Caballeros del Temple.

l para niños: crea tu propia corona de flores o tu casco templario. En el Campamento Medieval. Actividad promovida por la Mesnada Cuartel Caballeros del Temple. 20:00h. Exhibición 'Esgrima Medieval' en el Campamento Medieval. Actividad promovida por la Mesnada Santa María De La Arrixaca.

JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE

12:00h. Entrega de premios del Concurso de Dibujo en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Ingles de Gan Vía Salzillo.

en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Ingles de Gan Vía Salzillo. 19:00h. Desfile infantil. ITINERARIO: C/Merced, C/Alejandro Séiquer, C/Apóstoles, Plaza de los Apóstoles, Plaza del Cardenal Belluga, C/Arenal, Plaza Glorieta de España.

ITINERARIO: C/Merced, C/Alejandro Séiquer, C/Apóstoles, Plaza de los Apóstoles, Plaza del Cardenal Belluga, C/Arenal, Plaza Glorieta de España. 21:00h. Fiesta infantil para nuestros festeros más pequeños en el recinto de la Federación.

para nuestros festeros más pequeños en el recinto de la Federación. 22:00h. Rapto Moro y Bautizo del Cristiano. En el Campamento Medieval. Acto promovido por Kabila Aben Mardénix “El Rey Lobo”.

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

13:00h. Presentación de los Cargos Festeros a las Autoridades Municipales en el Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia.

a las Autoridades Municipales en el Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 18:00h. Homenaje del Infante Alfonso y su Corte al Rey Alfonso X El Sabio . Plaza de la Cruz e interior de la Catedral de Murcia. Acto promovido por la Mesnada Infante Don Juan Manuel.

. Plaza de la Cruz e interior de la Catedral de Murcia. Acto promovido por la Mesnada Infante Don Juan Manuel. 20:30h. Pasacalles de Bienvenida a la Fiesta . ITINERARIO: C/Merced, C/Alejandro Séiquer, C/Apóstoles, Plaza de los Apóstoles, Plaza Cardenal Belluga, C/Arenal, Plaza Glorieta de España.

. ITINERARIO: C/Merced, C/Alejandro Séiquer, C/Apóstoles, Plaza de los Apóstoles, Plaza Cardenal Belluga, C/Arenal, Plaza Glorieta de España. 21:30h. Acto de Bienvenida a la Fiesta en la Glorieta de España.

Acto de en la Glorieta de España. 22:30h. Pasacalles Festero hasta el Campamento Medieval. ITINERARIO: C/ Tomás Maestre, Gran Vía Escultor Salzillo, Plaza Martínez Tornel, Plano de San Francisco, C/ Gaspar de la Peña, Campamento Medieval.

hasta el Campamento Medieval. ITINERARIO: C/ Tomás Maestre, Gran Vía Escultor Salzillo, Plaza Martínez Tornel, Plano de San Francisco, C/ Gaspar de la Peña, Campamento Medieval. 23:00h. Procesión del Pan. En el Campamento Medieval. Actividad promovida por la Kábila Aben Mardénix.

En el Campamento Medieval. Actividad promovida por la Kábila Aben Mardénix. 23:30h. Nombramiento del Arrixaco de Honor . En el Campamento Medieval. Acto promovido por la Mesnada Caballeros y Damas de Santa María de la Arrixaca.

Nombramiento del . En el Campamento Medieval. Acto promovido por la Mesnada Caballeros y Damas de Santa María de la Arrixaca. 00:00h. Gran Queimada. En el Campamento Medieval. Acto promovido por la Mesnada Orden de Santiago.

En el Campamento Medieval. Acto promovido por la Mesnada Orden de Santiago. 00:30. Bodas Sanjuanistas. En el Campamento Medieval. Acto promovido por la Mesnada San Juan de Jerusalén.

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

12:00h. Concentración de las Asociaciones y Pasacalles Festero . ITINERARIO: Puerta de las Cadenas, C/Trapería, Plaza Santo Domingo. 12:00h a 19:00h. Fiesta Festera en la Plaza Julián Romea. 20:00h. Murcia. ITINERARIO: Alameda de Colón, Plaza Camachos, C/Canalejas, Puente de los Peligros,Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, Plaza de la Fuensanta.

12:00h a 19:00h. Fiesta Festera en la Plaza Julián Romea.
20:00h. Gran desfile de Moros y Cristianos. ITINERARIO: Alameda de Colón, Plaza Camachos, C/Canalejas, Puente de los Peligros,Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, Plaza de la Fuensanta.

en la Plaza Julián Romea. 20:00h. Gran desfile de Moros y Cristianos. ITINERARIO: Alameda de Colón, Plaza Camachos, C/Canalejas, Puente de los Peligros, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, Plaza de la Fuensanta.

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

12:00h. Diana Infantil en la Plaza Santo Domingo. Acto promovido por la Mesnada Cuartel Caballeros del Temple.

en la Plaza Santo Domingo. Acto promovido por la Mesnada Cuartel Caballeros del Temple. 18:00h. Ofrenda de Flores y Presentación de Niños a María Santísima de la Arrixaca en la Iglesia de San Andrés. Acto promovido por la Mesnada Orden de Santiago.

a María Santísima de la Arrixaca en la Iglesia de San Andrés. Acto promovido por la Mesnada Orden de Santiago. 19:00h. Alarde de Arcabucería . ITINERARIO: Plaza de San Agustín, C/García Alix, C/Pintor Sobejano, Plano de San Francisco, Avenida Teniente Flomesta, Plaza de la Cruz Roja.

. ITINERARIO: Plaza de San Agustín, C/García Alix, C/Pintor Sobejano, Plano de San Francisco, Avenida Teniente Flomesta, Plaza de la Cruz Roja. 21:00h. Representación de la Embajada de la Fundación de la Ciudad de Murcia en la Plaza Cardenal Belluga.

LUNES 15 DE SEPTIEMBRE