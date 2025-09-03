Más aulas Nido en Murcia ante la demanda elevada de plazas para bebés de 4 meses a 1 año

El próximo lunes comienza un nuevo curso para cerca de 500 alumnos en las 7 escuelas infantiles públicas de Murcia, que acogen a niños de 0 a 3 años. La concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, recordó que se inicia 2025/26 con las plazas completas un año más, de las que 16 son para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

López destacó que este inicio de curso trae novedades para ofrecer una atención más cercana a los bebés más pequeños, desdoblando las aulas nido, y la puesta en marcha del programa BBMiradas de detección temprana del trastorno del espectro autista.

De lunes a viernes abren sus puertas de 8.15 a 16.00 horas, pudiéndose adelantar la hora de entrada desde las 7.30 horas a las familias que soliciten el Servicio de Matinal, con el objeto de favorecer la conciliación de los progenitores.

Cuatro de las siete escuelas infantiles del municipio contarán el próximo curso con más aulas Nido, debido a la alta demanda en el tramo de edad de 4 meses a 1 año. Por tanto, se van a desdoblar las aulas Nido en 1 y 2 en estas cuatro sedes, para poder ofrecer un servicio de mayor calidad para los más pequeños, y dando solución a la elevada demanda de plazas para bebés de 4 meses a 1 año.

Así las escuelas de San Roque y El Lugarico, en El Palmar; La Ermita, en La Alberca; y La Paz, en Murcia, contarán con aula Nido 1 para los bebés de 4 a 8 meses (nacidos entre enero y mayo de 2025) con una ratio de 6 niños, y aula Nido 2 para los de 9 a 11 meses (nacidos entre octubre y diciembre de 2024) con un máximo de 8 alumnos.

Un aula para padres

La escuela infantil Nuestra Señora de la Fuensanta va a acoger, de forma pionera, un Aula para Padres en donde profesionales de la educación impartirán charlas trimestrales, y atenderán todas las inquietudes de los progenitores con respecto a hábitos de crianza de sus hijos como es atender determinados comportamientos como rabietas y cómo dormirlos, entre otras cuestiones. La primera de ellas está programada para el miércoles 8 de octubre.

BBMiradas

Una de las novedades es que se pone en marcha el programa BBMiradas para la detección temprana del trastorno del espectro autismo (TEA) en edades de 0 a 3 años. Para ello, se ha firmado un convenio con la asociación Astrade.

Esta iniciativa también incluye la formación impartida por la citada organización y está dirigida a los 62 educadores y maestros de los 7 centros que forman la red de escuelas infantiles municipales.

Según la edil, «desde el Ayuntamiento se trabaja para que Murcia sea un municipio inclusivo en todos los aspectos, favoreciendo que los niños que sean diagnosticados con TEA crezcan en un entorno educativo adaptado para ayudar en su crecimiento, además de inculcar al resto de alumnado valores que redundarán en beneficio de todos los integrantes del aula».