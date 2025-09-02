Vox presenta una moción para cancelar el concierto de Soziedad Alkohólica en Murcia

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia ha registrado una proposición para el próximo pleno de septiembre, donde se exige al gobierno del PP que impida la actuación del grupo musical Soziedad Alkohólica en el festival Pirata Murcia, previsto para octubre, por la apología en sus canciones del terrorismo de ETA y el escarnio de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, se exige al gobierno del PP en esta iniciativa que recupere el dinero invertido en el patrocinio del mencionado festival y lo devuelva a las arcas públicas, aprobando además en el próximo Pleno una condena al enaltecimiento del terrorismo etarra, que asesinó a 857 personas.

VOX recuerda en su proposición al Pleno que el grupo Soziedad Alkohólika se fundó en 1988, el mismo año en que ETA asesinó a 20 personas, muchas de ellas por el método que, a juzgar por las letras de canciones como “explota zerdo!”, parece el favorito de este conjunto de rock: la cobarde colocación de explosivos. "El grupo Soziedad Alkohólika quiso por entonces llamarse Amonal, que junto a la goma 2 era el explosivo tradicionalmente preferido por ETA para matar a la gente, pero encontraron que el nombre se encontraba ya patentado", indica el partido.

Desde el partido indican que el grupo Soziedad Alkohólika fue denunciado en los tribunales por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, "pero fue absuelto por el juez Baltasar Garzón, quien fue expulsado luego de la carrera judicial y hoy asesora a narcodictaduras". También señala VOX, en esta proposición, que el Gobierno del PP del Ayuntamiento de Murcia debe seguir el proceder de su propio partido. En este sentido, hace diez años fue prohibida una actuación de Soziedad Alkohólika por el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, ateniéndose al “peligro de alteración del orden público”, según informe de la Policía Municipal, y a la Ley de Espectáculos, que ordena que se deben impedir espectáculos que fomenten la violencia.

"El PP no debería promocionar ni dar dinero público a proetarras por una cuestión de principios morales", indica Luis Gestoso.

VOX emplaza al PP en el Ayuntamiento de Murcia a hacer lo mismo que el Ayuntamiento de Madrid gobernado por el PP, dado que el caso es el mismo. Vox considera incomprensible que, "con conocimiento o sin él, a propósito o sin querer, el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Murcia promocione a este grupo musical de proclamas manifiestamente terroristas y humillantes e ignominiosas contra todas las víctimas de ETA y sus familias, así como para todos los españoles de bien que condenan la historia de terror del último medio siglo en nuestro país".

VOX exige a la mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de Murcia que actúe urgentemente en este asunto para que no suceda, “con acciones verificables, públicas y contundentes”, dando un plazo para ello hasta el día 10 de octubre.

Luis Gestoso, portavoz de VOX, declara que "es una vergüenza, una indecencia y un escándalo que que la mayoría absoluta del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia sirva para financiar y anunciar en los portales municipales a un grupo proetarra como Soziedad Alkohólika, para escarnio de las víctimas del terrorismo”. "En canciones como explota zerdo!`este grupo canta cómo revienta con una bomba un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. La dignidad y la memoria de la víctimas del terrorismo, muchas del propio municipio murciano, no merecen que se mancille por un grupo que no es bienvenido aquí. En la moción que presentamos exigimos que se impida por todos los medios esta actuación proetarra, como se ha hecho en otros municipios como Madrid”.

“Caso de que no se haga, que sean los concejales responsables de este atropello los que pongan su cargo a disposición de todos los murcianos, y se vayan a su casa”, añade el portavoz.