Por un monte limpio tras la romería en Murcia

El ‘Día de Monte Limpio 2025’, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Montañismo de la Región, regresa este año para fomentar la limpieza y el cuidado del monte tras la Romería de la Virgen de la Fuensanta. Se trata de una campaña de concienciación y acción que busca que los miles de asistentes dejen la zona en perfectas condiciones, instalando puntos informativos y distribuyendo bolsas biodegradables para los residuos.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha presentado junto con el presidente de las Federación de Montañismo de la Región de Murcia, Luis Alberto Ríos, y la responsable de formación y voluntariado de la asociación scout ASDE, Isabel López Morera, esta iniciativa a la que este año se ha sumado el montañero murciano, natural de Santomera, Francisco ‘Quitín’ Mira.

Para conseguir este objetivo se van a instalar carpas informativas en el recorrido de la Romería de la Virgen de la Fuensanta (al igual que el año pasado será en la rotonda de la avenida Región Murciana, con Costera Sur de Algezares), para coordinar las actividades organizadas de sensibilización, formación y educación ambiental de ese día organizadas por la Federación de Montañismo de la Región de Murcia, y se distribuirán bolsas especialmente elaboradas a partir de piel de patata, biodegradables y biocompostables, para concienciar a los asistentes sobre la necesidad de no ensuciar el entorno natural además de prevenir el riesgo de incendios.