Limpieza
Por un monte limpio tras la romería en Murcia
Se repartirán entre los miles de devotos bolsas biodegradables para recoger los residuos y así dejar impoluto el entorno tras el paso de la Virgen de la Fuensanta en su camino al Santuario
L.O.
El ‘Día de Monte Limpio 2025’, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Montañismo de la Región, regresa este año para fomentar la limpieza y el cuidado del monte tras la Romería de la Virgen de la Fuensanta. Se trata de una campaña de concienciación y acción que busca que los miles de asistentes dejen la zona en perfectas condiciones, instalando puntos informativos y distribuyendo bolsas biodegradables para los residuos.
El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha presentado junto con el presidente de las Federación de Montañismo de la Región de Murcia, Luis Alberto Ríos, y la responsable de formación y voluntariado de la asociación scout ASDE, Isabel López Morera, esta iniciativa a la que este año se ha sumado el montañero murciano, natural de Santomera, Francisco ‘Quitín’ Mira.
Para conseguir este objetivo se van a instalar carpas informativas en el recorrido de la Romería de la Virgen de la Fuensanta (al igual que el año pasado será en la rotonda de la avenida Región Murciana, con Costera Sur de Algezares), para coordinar las actividades organizadas de sensibilización, formación y educación ambiental de ese día organizadas por la Federación de Montañismo de la Región de Murcia, y se distribuirán bolsas especialmente elaboradas a partir de piel de patata, biodegradables y biocompostables, para concienciar a los asistentes sobre la necesidad de no ensuciar el entorno natural además de prevenir el riesgo de incendios.
- Paco Ureña: 'Mi padre nos levantaba a las seis de la mañana, a toque de silbato, para trabajar en el campo
- La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- El cabañuelo de Mula hace su predicción: vendrán lluvias, frío y heladas
- Estos son los festivos de septiembre en la Región de Murcia
- Encuentran los cadáveres de los dos amigos de Mazarrón y detienen al sospechoso de matarlos
- Un buzo graba bajo el agua el 2º embarcadero 'más importante' de España en Murcia: la gran obra centenaria del ingeniero británico Gustavo Gillman