La Feria de Murcia rinde homenaje a los maestros alfareros jubilados

El Gremio regional de Artesanías Varias rendirá homenaje este año a los talleres alfareros de la Región de Murcia cuyos fundadores han desaparecido o se han jubilado. Lo harán con una exposición en los Huertos del Malecón, durante la Feria de Murcia, con obras de todos ellos.

Algunos de estos talleres, indica el propio gremio en un comunicado, siguen funcionando gracias a sus descendientes, entre ellos Juan Romera, de Aledo, Inocencio Larios, de Lorca, Andrés Hernández, de Totana, Viuda de Playa, de Lorca.

Pero otros han cerrado el alfar, como Vicente "El Polo", El Poveo, de Totana, y Francisco Alcázar, de Mula.

El Gremio Regional de Artesanías Varias, en este año y con motivo de la conmemoración de la fundación de Murcia, ha querido rendirles un pequeño homenaje a estos talleres desaparecidos "y a los que se mantienen contra viento y marea en este difícil oficio".

Además, como es tradicional, se ofrecerán demostraciones en vivo de varios oficios artesanos, entre ellos: pintura de abanicos y cerámica, con Manuela Cayuela, de Lorca; pirograbado en tabla, con Antonio Perea Bayona, de Lorca; bordado tradicional, con Ana María Baeza Sánchez, de Murcia; pintura y modelado, con María Dolores Sanz, de Murcia; productos naturales, con Susana Hernández: Productos Naturales; realización de adornos huertanos, con José Antonio Campos Ortuño, de Murcia; realización de miniatura en madera, con Artesanía en madera "Marango", de Javalí Nuevo; diversas manualidades, con Eulalia García Fernández, de Cartagena y realización de adornos para la mujer con semillas de América del Sur, con Wilson Aguilar, de Torre Pacheco.