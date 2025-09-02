Evita atascos con la app 'Tu Murcia' y lleva el programa de la Feria en el bolsillo

El estado del tráfico en tiempo real es la nueva incorporación a la plantilla de funcionalidades de la aplicación municipal 'Tu Murcia', tras los recientes 'fichajes' de las probabilidades de lluvia y los niveles de polen.

Con esta nueva funcionalidad, los usuarios pueden consultar desde su móvil y en tiempo real aspectos como el nivel de tráfico en distintos puntos de la ciudad, para ver si la circulación es fluida o si hay retenciones.

La interfac está "configurada para que sea accesible y de fácil manejo" y "diseñada para que la información sea comprensible de un solo vistazo con indicadores de colores, iconos y descripciones claras", resalta el Consistorio en un comunicado.

Además, se puede visualizar información detallada sobre cada tramo, con datos aproximados de la intensidad media de paso de vehículos.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha recordado en la presentación de esta actualización que "esta aplicación sigue consolidándose como herramienta del modelo de ciudad inteligente, conectada y sostenible, con servicios útiles, personalizados y accesibles para toda la población".

Otras consultas

En las últimas semanas, la aplicación municipal ha incorporado nuevas funciones, como la consulta de los niveles de polen en distintas zonas del municipio, con datos actualizados y clasificados por tipo de alérgeno, y la lluvia registrada en el municipio gracias a los pluviómetros instalados en distintos puntos.

También permite identificar las instalaciones de gerontogimnasia y parques accesibles del municipio.

Además, con motivo de la Feria de Septiembre 2025, se puede consultar el programa con las más de 300 actividades previstas del 4 a 16 de este mes en Murcia, y también acceder directamente a los Huertos del Malecón para conocer su ubicación, servicios, e incluso poder realizar reservas.

Con esta herramienta el Ayuntamiento cumple con el compromiso de accesibilidad, transparencia y calidad en los servicios digitales, donde la prioridad es ofrecer un servicio los 365 días del año, las 24 horas.