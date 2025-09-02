Hasta cuatro colegios de Murcia estrenarán comedor escolar este curso

Los CEIP Ramón Gaya de Puente Tocinos; Francisco Giner de los Ríos de Santiago el Mayor; José Moreno del Barrio del Progreso y el CEIP Pedro Martínez Chacas de Barqueros contarán con comedor escolar durante este curso escolar.

Según informó ayer el concejal de Pedanías, Marco Antonio Fernández, ya se ha iniciado el proceso de licitación de estas actuaciones, por un importe de 447.840 euros y con un plazo de ejecución de dos meses.

Fernández, presentó ayer estas obras a los vecinos de estas pedanías acompañado de los presidentes de las diferentes juntas municipales. «Desde el Ayuntamiento somos conscientes de la importancia de que los centros educativos del municipio puedan ofrecer este servicio, que principalmente ayuda a las familias a conciliar, y por eso vamos a acometer las obras de adecuación de espacios en los cuatro colegios públicos para que sus cerca de 500 alumnos matriculados dispongan de comedor este curso escolar, dando respuesta así a una demanda de los vecinos», aseguró el edil.

Desde el Consistorio aclararon que los trabajos se desarrollarán durante el último trimestre de 2025 «sin entorpecer el normal desarrollo de las clases».