Conexión Sur y el nuevo PGOM: La hoja de ruta de la Agenda Urbana Murcia 2030

Dos de los grandes proyectos que espera la ciudad de Murcia conforman las prioridades de la hoja de ruta de la Agenda Urbana Murcia 2030: Conexión Sur y el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), cuya fase inicial, prevista para comienzos de 2026, se centrará en la elaboración de estudios y diagnósticos sobre la situación territorial, urbanística y socioeconómica de Murcia.

Estas prioridades se han definido este martes en el Palacio del Almudí, en la Comisión de Seguimiento de la Cátedra de Agenda Urbana y Desarrollo Estratégico Local, dependiente de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo.

Conexión Sur

En la reunión, que da continuidad a la celebrada en en abril, se ha presentado el informe de actividad que recoge los datos proporcionados por las ágoras de participación del proyecto Conexión Sur celebradas durante el último año, en lo que el Consistorio define como "una experiencia pionera de escucha y diálogo ciudadano".

Estas sesiones han permitido identificar demandas vecinales y canalizar propuestas de revitalización urbana.

El proyecto Conexión Sur pretende dinamizar los barrios del sur del municipio de Murcia y la edil de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, lo destaca como "un hito en la forma de trabajar con los barrios".

Nuevo PGOM

Con la aprobación del nuevo Plan de Trabajo 2025-2026, la Cátedra de Agenda Urbana y Desarrollo Estratégico Local asumirá la coordinación del proceso participativo vinculado a la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), dependiente de la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, que dirige Antonio Navarro.

El proceso se concibe como "un ejercicio de transparencia y diálogo social, en el que estarán implicados vecinos, colectivos sociales, profesionales, agentes económicos e instituciones", detalla el Ayuntamiento en un comunicado.

La participación se articulará mediante distintas herramientas de debate y consulta, con el objetivo de alcanzar un consenso amplio en torno al modelo de ciudad.

La fase inicial, prevista para comienzos de 2026, se centrará en la elaboración de estudios y diagnósticos sobre la situación territorial, urbanística y socioeconómica de Murcia. Estos materiales servirán de base para abrir el debate público y facilitar la comprensión ciudadana sobre retos como la sostenibilidad, la movilidad, la vivienda, la protección ambiental, la cohesión social y la integración del territorio.

La concejala Mercedes Bernabé ha subrayado que no se trata solo de planificar, sino de construir un modelo de ciudad compartido, sostenible e innovador. "Queremos que la voz de los murcianos esté presente desde el inicio en la definición del futuro de nuestra ciudad", ha afirmado.

Por su parte, el director de la Cátedra, Prudencio Riquelme, ha destacado que la Universidad de Murcia aporta rigor académico y metodológico a un proceso que es, a la vez, político y social. "El PGOM será fruto del conocimiento técnico, de la escucha activa y la participación ciudadana", ha señalado.