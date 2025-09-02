Comienzan las obras para construir el mayor parking disuasorio de Murcia

Las obras de construcción del gran parking disuasorio frente a la Agencia Tributaria comenzaron este lunes, aunque el pasado 18 de agosto ya se colocó el vallado perimetral y se realizaron algunas labores previas de desbroce, limpieza y pruebas de profundidad.

Con más de 400 plazas, este nuevo aparcamiento está llamado a ser el mayor de la red pública, siendo el primero que da servicio al entorno de la avenida Juan Carlos I. Se ubicará sobre una parcela de 10.463 metros cuadrados, y contará con plazas de movilidad reducida y de carga eléctrica.

Además, detallaron fuentes municipales, con el objetivo de facilitar las operaciones de entrada y salida, se han dispuesto los accesos en ubicaciones distintas, produciéndose la entrada por la avenida Juan Pablo II y la salida por Violonchelista Miguel Ángel Clares.

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, junto con el edil de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, y los representantes de Urbamusa y Aguas de Murcia, visitaron este lunes los trabajos, cuya finalización está prevista para antes de que llegue la próxima primavera. Según José Francisco Muñoz, este estacionamiento compatibilizará su uso principal con una importante labor frente a las inundaciones. El edil explicó que se ha concebido el espacio como un gran sistema urbano de drenaje sostenible, con una capacidad de retención de 1,4 millones de litros, lo que permitirá gestionar lluvias con un periodo de retorno de 100 años.

«Se trata de una solución pionera que permitirá laminar completamente el caudal de agua provocado por las lluvias, habiendo sido diseñado para poder gestionar dos eventos consecutivos en menos de 48 horas, pasando de 230 a 4 litros por segundo», destacó Muñoz.

El drenaje del aparcamiento se realizará a través del empleo de pavimentos permeables, un sistema que permite el tránsito de peatones y vehículos y la filtración de la escorrentía hacia las capas inferiores. El agua filtrada «se almacenará temporalmente en la subbase (compuesta por gravas) antes de su infiltración al terreno o su descarga controlada a la red», explicaron desde el Ayuntamiento. Este sistema, añadieron estas fuentes, será monitorizado por la empresa municipal de aguas, Emuasa.

Junto a esta importante función de retención de aguas pluviales, el diseño del aparcamiento también permitirá combatir el efecto ‘isla de calor’, al tiempo que se generarán sombras naturales. Para ello, el aparcamiento contará con 150 árboles y 930 arbustos con el objetivo de generar un microclima más agradable en el aparcamiento. Además, se incluirá coloración al pavimento permeable para reducir la absorción de radiación solar, lo que permitirá disminuir la temperatura en los materiales.

Desde el Consistorio destacan que el nuevo disuasorio cuenta con una «ubicación estratégica» que lo convierte en una alternativa ideal para quienes acudan a un gran número de centros atractores, al encontrarse frente a la Agencia Tributaria y a escasos 300 metros de la Biblioteca Regional e importantes equipamientos deportivos, educativos o culturales de la zona, como el Archivo Regional, el Pabellón Príncipe de Asturias, el Instituto Juan Carlos I o el CEIP Nuestra Señora de Belén.

Asimismo, cuenta con un importante carácter intermodal al encontrarse a escasos metros de las paradas de tranvía y autobús.

Cabe recordar que esta red de disuasorios se caracteriza por tener precios muy reducidos, lo que permitirá aparcar en el mismo por menos de un céntimo el minuto, 0,5 euros la hora y un máximo de 3 euros diarios. El Ayuntamiento ofertará también bonos mensuales, bimensuales, trimestrales y anuales para ajustarse así a las necesidades de residentes y trabajadores de la zona.