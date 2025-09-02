Una alternativa real para facilitar el aparcamiento en el centro de Murcia

Ante los cambios en materia de movilidad que Murcia está atravesando en los últimos años, las alternativas para el desplazamiento y el aparcamiento en el centro de la capital del Segura han ido surgiendo para hacer más fácil el día a día de la ciudadanía. Entre estas, precisamente la de un aparcamiento económico, para quienes optan por el uso de un coche privado que se sigue imponiendo al transporte público, es de las más demandadas y bien recibidas.

Y entre el catálogo de aparcamientos ‘ofrecidos’ a murcianos y murcianas en el centro de la ciudad, el del José Barnés se encuentra entre uno de los más apreciados, debido en parte a su precio. Y es que frente a los 36.6€/día el aparcamiento del Hospital HLA de la Vega, los 35.9€/día del de Morales Meseguer, o los 25€/día del de Vistalegre, el aparcamiento José Barnés tarifica por minutos como cualquier otro, pero cuando se llega a la tarifa de 6,95€, se congela hasta que se cumplen 24 horas.

Una tarifa que fomenta, entre otros, el comercio local, la restauración, y en general cualquier actividad que implique aparcar en el centro de Murcia. El éxito de este aparcamiento se mide en cifras, y es que en su ‘primer año de vida’, 2023, hubo 29.035 operaciones (coches que entran), que suben en un 48%, hasta las 43.109 en el año 2024, y en lo que vamos de cinco primeros meses del año estaría en las 23.889, es decir, un 29% mejor que el mismo periodo del año pasado.

Bien situado y comprometido con la seguridad

El aparcamiento José Barnés, con 585 plazas, de las cuales 225 son de residentes y 360 de rotación y abonados, se convirtió en 2023 en el primer disuasorio subterráneo (situado en el subsuelo del estadio José Barnés) del municipio de Murcia, y desde entonces ha ido creciendo para ampliar y mejorar sus servicios. Además de contar con espacios amplios para cualquier tipo de vehículo, ofrece accesos especialmente diseñados para sillas de ruedas y personas con movilidad reducida, asegurando que cada usuario pueda acceder y salir del lugar sin complicaciones.

Cuenta con espacios amplios para cualquier tipo de vehículo / La Opinión

Además, entendiendo las necesidades de vecinos y visitantes de la ciudad, el parking permanece abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La ubicación del aparcamiento José Barnés es otro de sus puntos fuertes, encontrándose a poca distancia de El Corte Inglés, el Parque Fofó, varios complejos deportivos, hospitales, y una vibrante zona de restauración y compras.

La seguridad es otra de las prioridades en el aparcamiento José Barnés, pues está equipado con sistemas de vigilancia modernos y personal de seguridad competente. Además, la iluminación adecuada y el mantenimiento constante aseguran que los usuarios se sientan seguros, sin importar la hora.

Fácil de usar y reservar

En la era digital, el aparcamiento José Barnés no se queda atrás. A través de su sistema, los usuarios pueden hacer reservas online para uno o varios días, o incluso por meses. También dispone de hasta 10 puntos de recarga para vehículos eléctricos, atendiendo así a una demanda cada vez más extendida entre quienes apuestan por una movilidad sostenible.

Este aparcamiento mixto, fruto del acuerdo entre la concesionaria iPark y el Ayuntamiento de Murcia, busca dar alternativas de movilidad a la ciudadanía murciana, pues su proximidad con el tranvía y varías líneas de autobús promueve la intermodalidad con el transporte público.