Los pueblos de Murcia que pierden más vecinos

La Murta, con menos de 100 habitantes, y Los Martínez del Puerto, con en torno a 850, son las localidades del municipio de Murcia que más vecinos perdieron, según el último censo municipal. Ambos pueblos registran pérdidas de población, siendo más pronunciada la de La Murta, con un valor negativo de 4,85% que, sumada a su escasa población, hacen de esta localidad la más pequeña del municipio de Murcia.

Los Martínez del Puerto, por su parte, perdió más de 2,5% de sus vecinos. Sin embargo, según su alcalde, Agustín Osete, «estos datos no se perciben en el día a día del pueblo». Indica que la localidad «se ha rehabilitado con un aumento de población» debido a la instalación del Parque Logístico del Sureste y la cercanía de la localidad con el aeropuerto de Corvera. Además, señala que no hay vivienda disponible en Los Martínez del Puerto porque «están todas las casas alquiladas a gente que trabaja en Amazon o que trabaja en el aeropuerto». Osete asegura que esto en parte «es un problema», porque en los últimos años no se han realizado propuestas de construcción de nuevas viviendas, por lo que aunque reconoce que los números que señalan que pierden habitantes «están ahi», este fenómeno no se vive en el día a día del pueblo, «porque nos seguimos viendo las caras los mismos de siempre».

En Los Martínez del Puerto, según su alcalde, no hay sensación de despoblación

Osete pone como ejemplo del progreso de Los Martínez del Puerto a la escuela. «Hay colegios en otras pedanías que están cerrando, pero por suerte, el nuestro está recibiendo alumnos continuamente». Según señala, acoge a estudiantes de otras nacionalidades, ya que «hay un porcentaje de ingleses que vienen de la pedanía de Roldán, que pertenece a Torre Pacheco, por eso no tenemos ese sentimiento de que Los Martínez del Puerto se esté despoblando, es más, muchos jóvenes me cuentan que les gusta el pueblo y quieren quedarse a vivir aquí, pero sin posibilidad, por ello nos gustaría tener más ofertas de vivienda». Por último, el pedáneo destaca que recientemente un promotor había decidido terminar de construir diez casas que eran propiedad de un banco y «estaban a medio hacer, pero ya han sido adjudicadas».

Todo lo contrario sucede en La Murta, donde según comenta su alcalde, Sebastián Gironés, «aquí juventud hay poca, solo dos niños que viven en la Calle Mayor». Esto apunta a que se debe a que la mayoría de la población que habita en la localidad son personas de avanzada edad y, aunque reconoce que «haría falta unos niños más jugando por la plaza para animar el pueblo», declara que el resto de la población piensa igual que él, «estamos muy bien así, con los habitantes que tenemos porque es un pueblo tranquilo y bonito». De hecho, según algunos medios de comunicación nacionales e internacionales como National Geographic, La Murta es el pueblo más pequeño y más bonito de Murcia.

El pedáneo de La Murta señala que en el pueblo «hay poca juventud, solo dos niños»

Gironés indica que esta popularidad se hace patente los fines de semana, «en los que el pueblo se llena de gente» y muchas personas preguntan por si pudieran alquilar o comprar una vivienda en la localidad, «pero nadie alquila ni vende su casa» porque «es un pueblo muy tranquilo. Nos vamos a tomar el fresco por la noche, ahí en la calle, y se hacen la una o las dos y no pasa nada, nadie te molesta, te puedes dormir como quieras. Eso ya no se encuentra». La razón de que nadie decida alquilar una nueva vivienda en La Murta se debe a que «los dueños tienen poder adquisitivo y no venden trozos de terreno» para edificar nuevas casas. Además, subraya que la mayoría de los terrenos se corresponden a grandes fincas, por lo que los propietarios tendrían que pagar una alta contribución.

Por otro lado, aunque no han solicitado ni tienen planeado pedir ningún tipo de ayuda para combatir la despoblación del pueblo, reclama que solucionen otros problemas de La Murta como la reapertura del observatorio de astronomía «que lo han robado varias veces y ya lo han dejado abandonado». También reclama que se realicen trabajos de mantenimiento en la carretera que conecta el pueblo con Corvera, ya que «son cuatro kilómetros y no hay manera de que lo arreglen» y esto impide el paso de autobuses por un puente pequeño existente en la vía. La fuente de un jardín del pueblo, «que es un lugar muy turístico», es también un foco de problemas, ya que sobre ella hay árboles de los que caen ramas, lo que provoca atranques en los conductos del mecanismo por el que fluye el agua. Aunque la reclamación principal gira en torno al bar del centro de mayores del pueblo, punto de reunión de la mayoría de vecinos de La Murta. Según Gironés, «hace cuatro años nos cortaron la potencia de la luz», y así no se puede encender un electrodoméstico lo que le dificulta mucho el trabajo a la cantinera.