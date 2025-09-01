MurciaLab propone plazas que no sean "hornos"

"Las plazas de Murcia no pueden seguir siendo espacios que se convierten en verdaderos hornos durante varios meses al año", reclama la asociación MurciaLab en un comunicado en el que presenta, además, varias propuestas para la remodelación de estos espacios que pasan por propuestas comunes, como árboles, fuentes y moboliario urbano.

No olvidemos que dejamos atrás un verano con temperaturas 4,6 grados superiores a lo habitual y que ha provocado trece víctimas mortales en toda la Región en solo una semana.

El año pasado MurciaLab ya compartió fotografías térmicas que mostraban las temperaturas extremas que alcanzan las superficies de las plazas de Murcia en verano. Una realidad que, para la asociación, confirma la baja puntuación obtenida por la ciudad de Murcia en el índice de diseño urbano saludable realizado por ISGlobal (Instituto de Salud Global de Barcelona), especialmente en el acceso a espacios verdes.

Estos hechos, sumados a la intención del Ayuntamiento de remodelar varias plazas del centro de la ciudad, han llevado a MurciaLab a realizar propuestas para para espacios como la Plaza de Europa o Plaza Cristo del Rescate, mediante la utilización de herramientas de inteligencia artificial.

Dichas propuestas están basadas tanto en ejemplos de diseño urbano eficiente de ciudades vecinas, así como en el análisis de Guías de Diseño para el Espacio Público existentes en otras ciudades, detalla la asociación en un comunicado.

Árboles de buen porte que den sombra, fuentes y suelos blandos, que se calientan menos y además son buenos drenantes, son elementos comúnes en todas las propuestas.

Además, en las simulaciones se ha tenido en cuenta la inclusión de elementos como aparcabicis, zonas de juego infantiles o bancos urbanos que incitan a vivir la ciudad y reforzar los lazos comunitarios.

Fomentar la vida comunitaria en las calles, junto la mitigación de las islas de calor, "es esencial para mejorar la calidad de vida de los vecinos sin demonizar, por ello, el uso hostelero que tienen muchas de estas plazas", matiza MurciaLab.

Además, la asociación explica que, en otras ciudades, se pueden plantar árboles de gran porte sin que estos afecten demasiado a la arquitectura urbana existente, por lo que no afectarían, por ejemplo, a aparcamientos subterráneos.

"No basta con renovar la imagen de unas pocas plazas: es necesario un trabajo más profundo y eficiente, comenzando un análisis técnico y participativo", pide MurciaLab, pues "de este análisis puede emerger una Guía de Diseño de Espacios Públicos de Murcia con objetivos claros: que mejore la salubridad, sostenibilidad, inclusión y resiliencia de nuestros espacios comunitarios y trace la estrategia a seguir en los próximos años".

"Esperamos que el Ayuntamiento se ponga manos a la obra y, de manera urgente, trabaje hacia un diseño urbano más saludable en la ciudad", exige la asociación, pues "no hablamos de plazas bonitas, hablamos de plazas que nos permitan vivir", sentencian.