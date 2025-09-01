Limpieza a fondo de las Fortalezas del Rey Lobo

Desbroces intensivos, tratamientos de fumigación y retirada de basuras son algunos de los procedimientos llevados a cabo este verano dentro del Protocolo de Actuación Preventiva de Limpieza del Patrimonio Arqueológico Municipal en el Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres, puesto en marcha por primera vez por el Ayuntamiento. Con el mismo se ha conseguido limpiar y retirar elementos como hierbas dañinas para la piedra de enclaves como el Palacio Ibn Mardanís y la Alberca de Larache, en una superficie total de 10.360 metros cuadrados.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, responsable del proyecto estratégico de las Fortalezas del Rey Lobo, ha recordado que durante el mes de junio y julio se han realizado estos trabajos para garantizar el mantenimiento de la zona «en condiciones de salubridad, seguridad y ornato de este enclave histórico, bajo la supervisión de las arqueólogas municipales», asegura.

Entre las principales actuaciones destacan las realizadas en el Palacio Ibn Mardanís, y sus accesos, donde las arqueólogas municipales han determinado las áreas, cómo proceder en cada caso, y el control de estos trabajos que han abarcado un total de 5.500 m².

Principalmente se han realizado desbroces intensivos de vegetación, tratamientos de fumigación para frenar el crecimiento de hierbas dañinas para las estructuras históricas, retirada de basuras desplazadas por el viento, limpieza de tierras desprendidas de los propios restos arqueológicos, y limpieza de los accesos a este espacio abierto al público para visitas guiadas y otros actos culturales.

Igualmente, se ha intervenido en la escalera de subida al Castillo de Monteagudo, y en los restos arqueológicos del Centro de Interpretación de San Cayetano como son las casas argáricas y los restos romanos del patio con desbroce, limpieza de suelos y eliminación de vegetación espontánea.

Otro de los enclaves que dan vida a las Fortalezas del Rey Lobo, la Alberca de Larache en Cabezo de Torres, ha sido objeto de una actuación intensiva sobre 3.720 m², limpiando tanto el interior como el exterior de la alberca, con retirada de basuras aportadas por el viento, y fumigación para preservar su entorno arqueológico.

Con un presupuesto de 18.000 euros, la actuación continuará con la previsión de abarcar los 24.000 m² del sitio histórico, y el mantenimiento de las zonas más visitadas como es el Palacio Ibn Mardanís.