Juan José Méndez: "Queremos puntos de recarga de vehículos en los centros de trabajo"

Ya existen experiencias en marcha que próximamente demostrarán su viabilidad. Juan José Méndez — Presidente de la Federación de Comunidades Energéticas

Entrevista

¿En qué están trabajando en este momento?

Lo último fue una reunión con el Ayuntamiento de Águilas para instalar puntos de recarga de vehículos en el municipio, concretamente en los centros de trabajo. Una idea que se haría extensiva al resto de la Región.

¿Tienen apoyo ya de personal cualificado o sigue contando con voluntarios?

Actualmente seguimos funcionando gracias al esfuerzo de un equipo de personas voluntarias. Contamos, además, con colaboradores de la Fundación Desarrollo Sostenible cuyos técnicos y expertos nos apoyan en proyectos concretos. Sin embargo, nuestra intención es contratar personal fijo en cuanto logremos una estabilidad económica, para dar soporte continuo a las comunidades.

¿Qué problemas comunes tienen las comunidades energéticas locales y cómo los está resolviendo la Federación?

Los principales problemas son la burocracia, la falta de información clara sobre las normativas y la dificultad para conseguir financiación. Desde la Federación compartimos experiencias, centralizamos soluciones y actuamos como interlocutores con las administraciones para pedir que se simplifiquen los trámites.

¿Ofrece asesoramiento legal, técnico o económico a las comunidades que empiezan de cero? ¿Cómo?

Sí, damos acompañamiento integral: desde el modelo jurídico más adecuado, hasta estudios técnicos de viabilidad y vías de financiación. No hacemos todo directamente, pero actuamos como ventanilla única y conectamos a las comunidades con expertos.

¿Tiene una hoja de ruta común o cada comunidad va por libre?

Tenemos una hoja de ruta compartida: fomentar el autoconsumo compartido, integrar movilidad eléctrica y, poco a poco, almacenamiento. Cada comunidad mantiene su autonomía, pero avanzamos con una visión regional coordinada.

¿Qué ahorro concreto en la factura eléctrica esperan los socios cuando estén en marcha las instalaciones?

Dependiendo del proyecto, hablamos de ahorros entre el 25% y el 100% en la factura. Además, no es solo el ahorro: es seguridad a largo plazo frente a las subidas del mercado eléctrico.

¿Cómo se están financiando los proyectos fotovoltaicos? ¿Hay ayudas públicas activas o todo viene del proyecto europeo?

Estamos combinando varias vías: fondos europeos, programas estatales como el IDAE, y financiación cooperativa de los propios socios. También nos planteamos acuerdos con entidades financieras que entienden el valor social del proyecto. La Comunidad Energética Local de Murcia (CELM), que está en la Federación, por ejemplo, obtuvo una ayuda concedida por el IDAE que asciende a 217.638,55 €, que permitirá generar 438 megavatios.

¿Hay ya algún caso en la Región donde una comunidad energética esté funcionando y generando energía? ¿Qué resultados tienen?

Sí, ya existen experiencias en marcha que próximamente demostrarán su viabilidad. Las primeras comunidades están más unidas, son más conscientes y más sostenibles.

¿Cuántas comunidades energéticas nuevas espera incorporar en los próximos 12 meses?

Nuestro objetivo ahora mismo es doblar el número actual, incorporando al menos una decena más en el próximo año. Queremos un objetivo realista.

¿Dónde tiene su sede la Federación de Comunidades Energéticas de la Región de Murcia ?

La Federación tiene su sede en Murcia capital, aunque trabajamos de manera descentralizada porque nuestras comunidades están repartidas por toda la Región y así conocemos los municipios colaboradores. El contacto es sencillo: a través de correo electrónico info@comunidadesenergeticasrm.es, cualquier ciudadano, asociación o empresa puede informarse, solicitar reuniones o incluso plantear proyectos para su pueblo o barrio.