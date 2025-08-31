Estas son las actividades para los niños de la Feria de Murcia

El programa de fiestas de la Feria de Murcia pone a los niños en el corazón de sus celebraciones un año más, con una amplia oferta diseñada para que los más pequeños disfruten, aprendan y participen activamente en los festejos: actividades de títeres en la Verbena Popular de la Plaza de la Paja, el Desfile Infantil de Moros y Cristianos, el Encierro de Toros infantil, o la tradicional Feria de Atracciones son algunas de las propuestas para los pequeños en estos próximos días festivos

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Cultura e Identidad, ha organizado numerosas actividades para familias y niños murcianos dentro del programa de la Feria de Murcia 2025. Este año la Plaza de la Paja vuelve a ser el epicentro de las actividades infantiles con la Verbena Popular y el teatro de títeres que contará con montajes pensados para toda la familia a las 20h. Allí, compañías especializadas presentarán espectáculos como ‘El traje nuevo de la Emperatriz' el miércoles 10 de septiembre (un espectáculo para niños a partir de 6 años) o ‘De gatos y ratones' el jueves 11 (a partir de 3 años) y ‘Los tres cerditos' (a partir de 1 año) el viernes 12, acercando a los niños al mundo del teatro de una forma divertida, participativa y totalmente gratuita.

Asimismo, las actividades de Moros y Cristianos, que este año ostenta el título de Interés Turístico Internacional, dispone de una amplia oferta para los niños. En el Campamento Medieval de Moros y Cristianos, los menores vivirán la historia en primera persona a través de talleres y actividades adaptadas a ellos. Desde el ‘Taller Medieval' para niños, donde podrán descubrir oficios y costumbres de la época, hasta propuestas participativas como el ‘Concurso de Dibujo' o el ‘Ajedrez sin barreras', en el que tradición y juego se unen en un entorno festivo. Uno de los momentos más esperados será el Desfile Infantil de Moros y Cristianos, que recorrerá las calles del centro el jueves 11 de septiembre a partir de las 19h. finalizando su recorrido en Glorieta de España.

Los niños, en el corazón de la Feria de Murcia

Este año, regresa de nuevo la Gran Noria Panorámica en el Plano de San Francisco, una noria totalmente accesible para disfrutar de unas vistas panorámicas de la ciudad, también ‘Un río de cine', zonas gastronómicas como los Huertos o la zona de foodtrucks, así como conciertos, entre otras actividades.

Además, una de las citas más esperadas por los pequeños es la feria de atracciones del recinto ferial de la FICA que contará en esta Feria 2025 con más de 200 instalaciones, entre atracciones, puestos de artesanía y espacios gastronómicos en los 40.000 metros cuadrados que conforman esta zona. Los días que disponen de descuento será el día de su inaguruación donde habrá 2x1, el Día del Niño será el 9 de septiembre, con descuento del 50% en los tiquets para los niños durante todo el Día Sin Ruido que será el día 10 para que personas con trastorno del espectro autista (TEA) y con otras sensibilidades puedan disfrutar de la feria.

También, en esta Feria 2025 los niños y niñas podrán disfrutar de un encierro de toros infantil que se celebrará el sábado 13 de septiembre en el Paseo Alfonso X el Sabio a las 12h.

El concejal responsable, Diego Avilés, declaraba que: "De esta manera, la Feria de Murcia 2025 vuelve a situar a los niños en el centro de la celebración, reconociendo su papel fundamental en la transmisión de la tradición y en la alegría compartida de las fiestas, animando a que participen en las actividades programadas y que disfruten de unos días únicos".