El sindicato policial SUP pide más agentes para controlar "esta zona enorme y estratégica"

Adrián Rodríguez, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región de Murcia, apunta que «las zonas de polígono son, por lo general, más conflictivas que otras», puesto que «hay focos de peleas en las discotecas y robos en las naves».

Puesto que «faltan entre 500 y 600 policías en la Región», detalla, el municipio de Alcantarilla «está, la mayor parte de las veces, con un solo ‘zeta’». A este respecto, explica que «tener solamente un radiopatrulla hace que no se pueda dar cobertura a toda la demarcación».

«Solo sale un coche»

El portavoz del SUP significa que, en demasiadas ocasiones, «sale un coche de servicio y luego hay otro funcionario», el cual, aunque esté trabajando, se encuentra «solo» y «no puede salir formando un ‘zeta’, porque no puede ser unipersonal». De ahí que Rodríguez ponga el acento en la necesidad de incrementar los agentes destinados en la Región, donde «el catálogo de puestos de trabajo lleva dos décadas sin actualizarse».

«Y está este polígono enorme, limítrofe con Murcia y zona de paso con la autovía de Andalucía, donde es especialmente necesario incrementar», comenta. Rodríguez insiste en que el polígono «está en un nudo desde el cual se puede salir fácilmente hacia Murcia, Alicante o Andalucía». Los ‘malos’ huyen más fácilmente.