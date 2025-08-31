Parque Empresarial Oeste
El sindicato policial SUP pide más agentes para controlar "esta zona enorme y estratégica"
Las peleas en las discotecas se unen a los robos en las naves, en un lugar que facilita a los delicuentes huir hacia Alicante o Andalucía
A. L. H.
Adrián Rodríguez, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región de Murcia, apunta que «las zonas de polígono son, por lo general, más conflictivas que otras», puesto que «hay focos de peleas en las discotecas y robos en las naves».
Puesto que «faltan entre 500 y 600 policías en la Región», detalla, el municipio de Alcantarilla «está, la mayor parte de las veces, con un solo ‘zeta’». A este respecto, explica que «tener solamente un radiopatrulla hace que no se pueda dar cobertura a toda la demarcación».
«Solo sale un coche»
El portavoz del SUP significa que, en demasiadas ocasiones, «sale un coche de servicio y luego hay otro funcionario», el cual, aunque esté trabajando, se encuentra «solo» y «no puede salir formando un ‘zeta’, porque no puede ser unipersonal». De ahí que Rodríguez ponga el acento en la necesidad de incrementar los agentes destinados en la Región, donde «el catálogo de puestos de trabajo lleva dos décadas sin actualizarse».
«Y está este polígono enorme, limítrofe con Murcia y zona de paso con la autovía de Andalucía, donde es especialmente necesario incrementar», comenta. Rodríguez insiste en que el polígono «está en un nudo desde el cual se puede salir fácilmente hacia Murcia, Alicante o Andalucía». Los ‘malos’ huyen más fácilmente.
- Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar
- La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- Este es el mejor restaurante del Mar Menor para probar el auténtico arroz caldero según el famoso chef 'Pepe el Torrao': «Una de las mejores vistas del Mar Menor»
- Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
- Una nueva línea de autobús unirá Nueva Condomina con tres pedanías de Murcia
- Dos murcianos se van a Italia de viaje y vuelven a los dos días, víctimas de una estafa: 'No caigan, por favor