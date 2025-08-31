Los empresarios plantean invertir más de 100.000 euros en cámaras

El Parque Empresarial Oeste, situado entre los municipios de Alcantarilla y Murcia, se ha convertido en las últimas semanas en un foco de inseguridad, con agresiones violentas, peleas múltiples y suciedad en las vías de acceso a los negocios que allí se ubican. Hace tres días, este diario informó de que habían apuñalado a un joven en el interior de una discoteca ubicada en el polígono industrial. El agredido tuvo que recibir atención médica debido a que, según la Policía Nacional, dos hombres le abordaron sobre las cinco de la madrugada de ese día, uno le acuchilló y el otro le sacó un arma de fuego. La semana anterior tuvo lugar en este área una pelea que enfrentó a veinte personas y que se saldó con una chica afectada con golpes y arañazos, según indica Antonio Castillo, presidente de la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial Oeste (Asepio).

Indica Castillo que este tipo de situaciones «son habituales entre semana y se suceden prácticamente todos los fines de semana», lo cual ha llevado a los miembros de la asociación que preside y al resto de empresarios a plantear una inversión de 120.000 euros en cámaras de seguridad.

Aunque estos negocios ya pagan un servicio de vigilancia y protección por un total de 36.000 euros, «los empresarios no podemos soportar esto todas las semanas», por lo que no ven con malos ojos esta adquisición para controlar los trece puntos de entrada y salida de este recinto empresarial. Castillo subraya que este «es uno de los problemas, que el parque esté abierto a todo el mundo» y no sea un espacio cerrado reservado únicamente a los trabajadores y dueños de empresas. Uno de ellos, que prefiere no dar su nombre, explica que ha tenido que instalar recientemente una puerta de acceso a su recinto para que no se acumule la suciedad y para que las personas ebrias no pasen allí la noche.

Por otra parte, otro grupo de dueños de empresas denuncia que sus entradas quedan repletas de «vasos de plástico rotos» y los muelles donde paran los camiones se encuentran bloqueados por otros vehículos, lo que repercute directamente en el trabajo de estas compañías.

Porque la causa principal de la inseguridad, según Castillo, es «el ocio nocturno». Dos discotecas se ubican en el Parque Empresarial Oeste, las cuales, según los ayuntamientos de los territorios en las que están ubicadas, cuentan con todos los papeles en regla, por lo que desde la asociación de empresarios lo que reclaman es que estos lugares de ocio adelanten su hora de cierre y no acaben su actividad a las siete de la mañana para que los servicios de limpieza y seguridad hayan podido realizar su trabajo de saneamiento de una zona que señalan que «es un lugar de trabajo». Aunque reconocen que las discotecas tienen derecho a estar allí también, instan a las autoridades a que se adelante la hora de clausura de los negocios y cambien de horario para que no siga repercutiendo en la actividad de sus negocios, y se haga una función de prevención de la seguridad y los conflictos que generan. Castillo asegura que son numerosas las noches que acuden agentes de Policía Local y Nacional. En una ocasión, comenta que llegaron a concurrir «hasta 16 patrullas en un solo día» para atender las situaciones que se sucedían en el Parque Empresarial.