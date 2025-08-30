Vox exige cancelar un concierto de Soziedad Alkoholika en Murcia: "Es un grupo proetarra"

El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, ha exigido que se cancele el concierto de la banda Soziedad Alkoholika, a quienes ha calificado como "grupo proetarra denunciado en numerosas ocasiones por enaltecimiento del terrorismo".

"Este grupo, entre la basura criminal de sus letras y canciones, tiene títulos como Amonal, Explota cerdo o Síndrome del Norte, en los que se trata de humillar a policías, guardias civiles y a todas las víctimas del terrorismo", ha continuado diciendo Gestoso sobre la formación vasca. "Estos individuos no son bienvenidos en nuestra ciudad", ha asegurado el portavoz de Vox.

La banda tiene previsto actuar en el Pirata Festival, que se celebrará los días 10 y 11 de octubre en el Espacio Norte de la ciudad de Murcia, junto al Estadio Enrique Roca. Sin embargo, la formación exige que se cancele el concierto y, en un momento dado, el festival completo, que anunció el pasado mes de mayo el cartel completo de la edición: "Debe ser cancelada su actuación o, en su defecto, el propio festival, y si no, dimitir el concejal y todos los responsables del PP que desde el Ayuntamiento han permitido y organizado esta afrenta a la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas de ETA".

No se trata de la primera vez que se trata de cancelar una actuación de esta banda acusándoles de enaltecimiento del terrorismo. Sin embargo, la Audiencia Nacional les ha absuelto de este delito y los propios componentes del grupo han afirmado que nunca han apoyado a ETA. Aun así, el portavoz de la formación murciana de Vox asegura que el grupo municipal tratará de impedir "por todos los medios" a su alcance que "esa gentuza pise el escenario de Murcia".

Respuesta del Ayuntamiento

En respuesta a las palabras del portavoz de Vox, desde el Ayuntamiento murciano han recordado que ellos no son los organizadores del Pirata Festival, un evento que, apuntan también, se realiza en un recinto privado.

Además, las fuentes del Consistorio aseguran que el evento no cuenta con ninguna subvención o patrocinio: "Este evento no cuenta con ninguna aportación de dinero público", concluyen, ante las amenazas de Vox que hablan de pedir la dimisión de concejales murcianos.