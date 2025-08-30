Murcia reformará 22 cantinas de campos de fútbol municipales

Las cantinas de los campos de fútbol municipales de Murcia volverán a abrir sus puertas en los próximos meses. La Junta de Gobierno ha adjudicado las obras de rehabilitación de estas instalaciones, repartidas en 22 recintos deportivos del municipio, con un presupuesto total de 194.022 euros.

Esta actuación, promovida por la Concejalía de Deportes que dirige Miguel Ángel Noguera, permitirá renovar completamente estas instalaciones, cumpliendo con los estándares técnicos y sanitarios actuales.

El proyecto contempla una renovación integral de los espacios, que llevaban tiempo cerrados, con el fin de que puedan ofrecer un servicio en condiciones a jugadores, familias y aficionados. Los trabajos incluyen actuaciones de albañilería, fontanería, electricidad, cerrajería, pintura y la instalación de sistemas contra incendios. También se sustituirán suelos, paredes, techos, puertas y barras por materiales lisos y no absorbentes, más adecuados para garantizar la limpieza y la desinfección, de acuerdo con la normativa vigente.

La reforma se ejecutará en un plazo de dos meses y se ha dividido en cuatro lotes: El primero atañe a las cantinas de Alquerías, Beniaján, Sucina, Zeneta y El Raal han sido adjudicadas a la empresa Valledemai S.L. por 45.375 euros.

Las de Cabezo de Torres, por su parte, se ejecutarán sobre las cantinas de El Puntal, Churra, Espinardo y Guadalupe, también adjudicabas a Valledemai S.L., por 44.165 euros.

En Javalí Nuevo, Javalí Viejo, Llano de Brujas, La Alberca, Los Garres y Casillas los trabajos correrán a cargo de Urdecón S.A., con un importe de 48.024 euros.

El cuarto de los lotes será para Puebla de Soto, Rincón de Seca, Sangonera la Seca, Sangonera la Verde, Torreagüera y El Esparragal, la misma empresa ejecutará las obras por 45.184 euros.

De forma paralela a la rehabilitación, la Concejalía de Deportes está preparando el procedimiento para sacar a concurso la gestión de las cantinas, paso necesario para que puedan reabrir y volver a estar en funcionamiento.

Con esta actuación, el Ayuntamiento busca recuperar un servicio ligado a la vida de los campos municipales, donde cada fin de semana se concentran miles de personas en torno a las competiciones de fútbol base.