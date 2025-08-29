Ponen a punto parques y zonas verdes con la poda de miles de setos en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia continúa desarrollando su plan especial de verano para «poner a punto parques y jardines del municipio», a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente que lidera José Guillén. Se trata de «un dispositivo de cerca de 250 técnicos movilizados para mantener en óptimas condiciones las zonas verdes durante los meses estivales».

En esta ocasión el edil del ramo visitó los trabajos de poda de setos que se realizaron en las zonas verdes de Castellar, en Churra. El principal objetivo de esta actuación de poda, realizada por técnicos del Servicio de Parques y Jardines, es sanear los setos del municipio eliminando ramas rotas, cruzadas, y flores pasadas, además de darles forma en los casos que lo requieran.

Guillén recordó la importancia de realizar esta poda «puesto que previene un crecimiento descontrolado que puede obstaculizar el paso en vías y calles, afectando la movilidad y seguridad de las personas». Además, con su cuidado se fomenta «un entorno estético y agradable, ya que la poda regular ayuda a los setos a mantener la forma deseada, creando paisajes urbanos más limpios, ordenados y visualmente atractivos para residentes y visitantes, y se promueve la salud de las plantas», aseguró.

En el municipio de Murcia «podemos encontrar más 230.000 metros cuadrados de superficie de setos de arbustivas, siendo los ejemplares más numerosos los de tipo Abelia grandiflora, Acanthus mollis, Agapanthus africanus, Ammophila arenaria, Bouganvillea, Cineraria marítima, Hibiscus rosa-sinensis y Lavandula», indicó el concejal.

Otros ejemplares que encontramos en el municipio son Juniperus sabina, Justicia adhatoda, Myrtus, Nerium y Salvia, entre otros tipos de arbustos.

Hay que recordar que el plan especial verano moviliza cerca de 250 técnicos del Servicio de Parques y Jardines para actuar el cuidado y mantenimiento de las zonas verdes del municipio, que cuenta con más de 108.000 árboles, 18.000 palmeras, 224.000 metros cuadrados de cobertura vegetal y setos, así como 744.000 metros cuadrados de praderas.

Por último, José Guillén destacó que «este dispositivo especial permite reforzar el mantenimiento ordinario, y preparar la ciudad para que vecinos y visitantes disfruten de parques y jardines en las mejores condiciones reforzando nuestro compromiso con una ciudad más verde, cuidada y preparada para el disfrute de todos».