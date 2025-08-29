La nueva estación de ferrocarril de Murcia del Carmen estará lista en 2026

El ministro de Transportes y Movilidad sostenible, Óscar Puente, ha visitado hoy la nueva estación de ferrocarril Murcia del Carmen, acompañado del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras y el alcalde de Murcia, José Ballesta, tras haber finalizado Adif Alta Velocidad los trabajos del montaje en placa y de los aparatos de la vía. Según el Ministerio, con la instalación de la vía en la futura estación, se alcanza un nuevo hito en la construcción de una infraestructura estratégica para la capital murciana y para el desarrollo de la nueva Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería. Esta obra ha contado con una inversión de 600 millones de euros, de los que dos tercios han sido aportados por el Ministerio de Transportes a través de Adif Alta Velocidad.

Durante su visita, el ministro ha destacado el compromiso del Gobierno con la modernización y asequibilidad del transporte ferroviario en Murcia, tal y como demuestra el impulso dado a la construcción de esta infraestructura. “La integración ferroviaria en Murcia es uno de los mayores éxitos que podemos contar entre las grandes obras a nivel nacional. Una obra que no debe entenderse en solitario, sino como una pieza fundamental del sistema ferroviario nacional y del Corredor Mediterráneo”.

El ministro ha señalado el avanzado estado de las obras de Adif, que se encuentran en su “recta final”. Con un 95% de los trabajos ejecutados, están cerca de concluir la parte estructural del corredor y de los pasillos de Barriomar y Nonduermas, así como la ejecución de las instalaciones ferroviarias de la nueva estación. “Trabajamos con el objetivo de ir sumando hitos, como hemos hecho hasta ahora, para poner en servicio la estación durante el próximo año, 2026” ha adelantado.

Del mismo modo, Puente ha asegurado que se sigue avanzando en el resto de las actuaciones como son la arquitectura interior de la estación, la urbanización y las instalaciones no ferroviarias, ya ejecutadas en más del 30%. El ministro también ha detallado algunos beneficios que van a ir acompañados de la finalización de las obras como es la transformación urbanística y ferroviaria con la nueva estación de transporte intermodal.