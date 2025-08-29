Así fue como Murcia se convirtió en un lugar especial para el ministro Óscar Puente

El ministro de Transportes, Óscar Puente, visitó este viernes las obras de la estación de tren Murcia del Carmen y antes de comenzar su intervención sobre los aspectos más importantes de la construcción, relató ante los periodistas que una vez visitó la ciudad fuera de sus funciones políticas para ir con su mujer embarazada a una clínica de ginecología de un amigo suyo de Valladolid. "Entre los meses tres y cinco del embarazo creíamos que lo que venía era una niña, de hecho tenía nombre, Manuela. Un amigo mío ginecólogo Valladolid, que lleva en Murcia toda la vida nos dijo, ¿por qué no te acercas un fin de semana a Murcia y hacemos la ecografía en mi clínica y pasáis el fin de semana con nosotros?", recordó el ministro, que además desveló que en el minuto dos de la ecografía ya supieron que "Manuela no era Manuela y que lo que venía era Óscar Puente III".

Tras esto, Puente dedicó unas palabras a Murcia debido a la gran noticia que pudo conocer en la capital. "Así que para mí y para mi hijo, Murcia siempre será un lugar de referencia, porque aquí es realmente donde supimos de su existencia y de lo que venía. Murcia es una tierra muy acogedora, muy agradable, pero además tiene para mí una connotación personal que nunca olvidaré".

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aprovechó esta anécdota al inicio de su intervención para celebrar la vinculación del ministro con Murcia. "Bienvenido a tu casa, tienes un amigo ginecólogo vallisoletano, sobre todo, un amigo con buen criterio, el que te ha demostrado al instalar y desarrollar su vida personal y laboral en la ciudad de Murcia, el mismo buen criterio que tú también demuestras cada vez que vienes", bromeó. "Además -añadió Miras- traes buenas noticias y Óscar Puente III, de alguna forma, pues es un poco murciano. Créeme que vamos a aprovechar esa vinculación y ese afecto que ya le tienes a nuestra tierra".