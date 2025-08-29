Un autobús gratuito conectará los Huertos del Malecón y el Campamento de Moros y Cristianos de La Fica

Esta mañana se ha desglosado el Plan Especial de Movilidad que se activará con motivo de la Feria de Murcia que se celebrará en el 4 y el 16 de septiembre. Se trata de un paquete de medidas que, según el Ayuntamiento, ofrecerá facilidades y alternativas de conexión a quienes acudan a las actividades programadas para estas fechas.

Una de las actuaciones más destacadas es la puesta en marcha de una lanzadera gratuita que conectará los principales escenarios de la Feria: los Huertos del Malecón y el Campamento de Moros y Cristianos de La Fica. Además, esta ruta, que funcionará ininterrumpidamente entre las 18 y las 23 horas, incluirá una parada en la Plaza de la Cruz Roja.

También se ofrecerá gratuitamente todo el transporte público de la ciudad de Murcia en el día de la romería de subida de la Virgen de la Fuensanta, el 16 de septiembre. Una jornada en la que se ampliará el servicio de 11 líneas de autobuses: 1, 6, 26, 30, 31, 31B, 36, 37, 44, 50 y 91. Además, habrá un servicio continuo de lanzadera entre Murcia y Algezares desde las 7 de la mañana. Para la romería de bajada, la línea 50A prolongará su recorrido hasta llegar al Santuario de Algezares.

El Plan Especial de Movilidad incluye además un refuerzo de las principales líneas urbanas con un aumento de más de 3.000 plazas de transporte al día: 410 en la línea C2 y 2.652 en la R80. Asimismo, en función de la demanda detectada mediante los sistemas de monitorización de flota, el Consistorio realizará ajustes dinámicos de frecuencia.

Aparcamiento gratuito

Durante la Feria de Murcia, además de las medidas de refuerzo de transporte, se ofrecerá servicio gratuito de aparcamiento en los disuasorios de Atocha, Loaysa, Fuenteblanca y Justicia, que, entre los cuatro, cuentan con más de 600 plazas.

Otras de las acciones incluidas en el Plan, son la del repintado de la señalización horizontal en zonas estratégicas para mejorar la seguridad vial y el establecimiento de una parada provisional de taxi en la avenida Primero de Mayo.

"Con estas actuaciones, el Ayuntamiento busca facilitar el acceso a la Feria de murcianos y visitantes para que puedan disfrutar de la misma de forma segura y ofreciendo alternativas para que no tengan que preocuparse de donde dejar el vehículo", han asegurado desde el Consistorio.