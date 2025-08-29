Más de 300 actividades en la feria de murcia

La Feria de Murcia, que arranca el próximo 4 de septiembre con la bajada de la Virgen de la Fuensanta a la capital y termina el día 16 con la romería que la devuelve a su santuario, consta de un programa que incluye más de 300 actividades que se desarrollarán en treinta ubicaciones distintas en torno al río Segura, que «es el eje vertebrador de esta feria ya que gracias a su existencia se fundó la ciudad», explicó el alcalde de Murcia, José Ballesta, en la presentación de la programación de los actos que se llevarán a cabo en la capital por las fiestas de septiembre.

La música será una de las grandes protagonistas de los festejos «con conciertos en directo durante todos los días de feria», tal y como afirmó el concejal de Cultura, Diego Avilés, quien explicó que una de las novedades serán ‘Los atardeceres de nuestro aniversario’, una actividad en la que los murcianos y visitantes podrán disfrutar de la puesta de Sol desde el Puente de Hierro a partir del día 8 hasta el 14, a las 20:30 horas, acompañados por una actuación musical diferente cada día.

La delegación de los Moros y Cristianos estuvo presente en el acto de presentación- / Israel Sánchez

Sobre estas funciones, Avilés explicó que serán «una serie de conciertos en acústico, entre los que vamos a tener a artistas como Santi Campillo, el grupo Carey o el cuarteto Asai, que hablará un poquito más de una parte más tradicional y clásica de la música». Estas actuaciones musicales se llevarán a cabo por medio de «una estructura realmente novedosa. Vamos a colocar un ‘kinetic’, que es una especie de estructura de cruz, del que penden un centenar de bolas retroiluminadas de vidrio que dibujan una serie de mapas y de acordes en el cielo o en el techo del Puente de Hierro. Es una tecnología que nunca se ha utilizado en la ciudad de Murcia y estoy seguro de que va a ser un escenario que ha venido para quedarse».

Otros eventos

Junto a esta actividad, Avilés destacó otras citas importantes como el pregón del día 7 a cargo de la banda murciana Viva Suecia, los festivales Lemon Pop y Los 40. El protagonismo de la música se hizo patente en la presentación del programa festivo con la actuación musical del grupo Carey, que cerró el acto y será uno de los protagonistas de ‘los atardeceres de nuestro aniversario’.

La gastronomía será otro de los ejes centrales de las fiestas con la feria de foodtruck ‘Cómete Murcia’ y los tradicionales Huertos del Malecón, en los que estará presente la Asociación de Jefes de Cocina y Cocineros de la Región de Murcia (Jecomur). Su vicepresidenta, la chef Estrella Carrillo, explicó que aunque no van a poder estar presentes sus más de 80 asociados, sí que estarán una gran mayoría de cocineros «unos quince días ofreciendo nuestras mejores tapas, desde las más tradicionales a las más innovadoras».

También habilitarán una sala de catas, que comenzará el día 7, con una exposición y degustación de salazones. Además, contarán con los vinos de denominación de origen de la Región, así como otros productos típicos murcianos como marineras, pasteles de carne o paparajotes. Carrillo terminó su intervención afirmando que los Huertos del Malecón «son la mejor y mayor feria gastronómica que hay en Murcia».

Lo que nunca falta en la programación es las fiestas de Moros y Cristianos, que este año ha sido declarada de Interés Turístico Internacional; el ciclo de Feria y Toros, que este año cuenta con el matador Roca Rey para hacer de pregonero, además de un diálogo entre toreros que se va a llevar a cabo en el Salón de los Espejos del Teatro Romea el día 3 entre los diestros Perera, Ureña y Luque. Este espacio también acogerá una decena de actuaciones como parte del ciclo del teatro de feria. Algunos de los artistas más destacados que irán al Romea serán Carlos Sobera, Belinda Washington o El Langui.

Arte

Además, en el Palacio Almudí se rendirá homenaje al pintor Antonio Ballester por medio de la visita de una veintena de artistas de su generación que expondrán sus obras pictóricas y escultóricas, a partir del 5 de septiembre. También estará el pintor Emilio Cerezo en el pabellón uno del Cuartel de Artillería y en la Cárcel Vieja.

El talento joven tendrá un hueco en la feria. Según detalló Avilés, «las bóvedas del Palacio Almudí acogerá los proyectos de Víctor Giner, Marc Mateos y Marina Martínez y también el patrimonio del grupo El Barbecho en el pabellón dos del Cuartel de Artillería».

Asimismo, los museos de la ciudad ofrecerán visitas guiadas, conferencias, ciclos expositivos y talleres infantiles. De igual manera, el cine cobrará protagonismo en el río Segura con las proyecciones que se llevarán a cabo entre la Pasarela Manterola y el Puente de los Peligros, del nueve al once de septiembre se podrán visualizar a las 21 horas, las películas de Casper, Parque Jurásico y El libro de la selva, por medio del proyecto ‘un río de cine’.