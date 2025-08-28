Las pedanías de Murcia disponen de más de dos millones para finalizar el año

Las Juntas Municipales de las pedanías disponen de más de dos millones de euros para finalizar el año, al margen de lo que reciben de la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial y los barrios. Así lo asegura el responsable de la Oficina Única de Pedanías y Barrios, Francisco Antonio Serrano, en respuesta a la denuncia del grupo municipal socialista que apuntaba a que muchas Juntas Municipales afrontan la recta final del año con saldos totalmente insuficientes.

Serrano indica que los más de dos millones de los que aún disponen todas las pedanías se encuentra «al margen de los movimientos previos que puedan haber contabilizados» para un fin concreto como un contrato de mantenimiento, o una obra en la vía pública. Explica Serrano que en el presupuesto anual de cada pedanía se retienen previamente ciertas cantidades económicas que quedan reservadas para gastos concretos, como festejos u obras de mantenimiento, por lo que ese dinero no aparece en las partidas económicas al estar ya adjudicado a un fin determinado. Esta es la razón por la que este dinero no aparece en sus cuentas.

También comenta que hay retenciones que son provisionales como las de mejora de la vía pública. Para ello pone el ejemplo de Casillas, en la que se reservó dinero para el mantenimiento de la vía pública, pero la obra no va a comenzar en las fechas previstas, por lo que esa cantidad «se ha liberado y está disponible ahora para gastarlo en las necesidades que puedan surgir» sin que esta tenga que tener relación con el objetivo del contrato al que estaba adjudicado, es decir, el mantenimiento de la vía pública. Además, insiste en «el hecho de que en un determinado momento una Junta Municipal no tuviese saldo, no significa que se lo haya gastado», sino que «existían retenciones provisionales para una finalidad y por una modificación del inicio del contrato, pues ahora tiene ese saldo que inicialmente estaba retenido de forma provisional». Asimismo, indica que lo habitual es que cada localidad llegue al final del ejercicio con el saldo estimado en la previsión anual, y que puede haber pedanías que al contar con menos presupuesto puedan llegar más apuradas, pero no hay ninguna pedanía que no tenga dinero para acabar el año. Las localidades a las que les quedan menos dinero son las que tienen un menor presupuesto, como por ejemplo, Los Martínez del Puerto que aún dispone de 7.800 euros.

Igualmente, subraya que estos datos de la información presupuestaria de cada junta municipal es pública y cualquier ciudadano puede acceder a ella, ya que «cada dos meses hay un pleno ordinario y estamos obligados a dar información de todo aquello que se haya contabilizado con respecto al pleno anterior». Añade que «cualquier gasto que supera los 5.000 euros tiene que estar aprobado en el Pleno de la Junta Municipal y el gasto inferior a esa cantidad, el presidente tiene la potestad de llevarlo a cabo, pero en el siguiente Pleno de Carácter Ordinario rinde cuentas al Pleno de las actuaciones que se han llevado a cabo».

Por otra parte, Serrano señala que las pedanías disponen de un presupuesto para gasto corriente cercano a los 6.5 millones de euros, sólo para estas localidades, añadiendo el dinero de la Concejalía y de los barrios, esta cantidad asciende a más de ocho millones de euros, que según el cedil del ramo Marco Antonio Fernández «es el mayor gasto corriente de la historia».