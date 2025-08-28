Festejos
Ya es oficial la programación de la Feria de Murcia 2025: estas son las actividades organizadas
Consulta todos los planes que se podrán hacer en la capital de la Región entre el 4 y el 16 de septiembre
Se acerca el final de agosto y, para muchos, esto significa también el final de las vacaciones. Sin embargo, para los murcianos la llegada de septiembre supone algo más que la vuelta a los estudios o al trabajo: la Feria de Murcia.
En solo una semana los tradicionales Huertos del Malecón, el campamento de Moros y Cristianos y el Recinto Ferial de Atracciones abrirán sus puertas para llenar la ciudad de fiesta y disfrute durante casi dos semanas, del 4 al 16 de septiembre.
A falta de siete días para que todo empiece, el Ayuntamiento de Murcia ha hecho oficial el programa de actividades de la feria, en el que destaca, como cada año, la romería de La Fuensanta, que se celebrará el último día de las fiestas:
Programa de la Feria de Murcia de 2025Programa de la Feria de Murcia de 2025
En la programación de este año, la organización de eventos no se limita únicamente a las fechas oficiales de la tradicional Feria de Murcia: desde el dos de septiembre con la presentación de la revista festera de Moros y Cristianos hasta el día 26 que se celebra la final del CreaMurcia, la capital de la Región tendrá un plan distinto que ofrecer casi cada día del mes.
Además, el alcalde de la ciudad, José Ballesta, ha asegurado que habrá "sorpresas" que no se han incluido en el programa, pero que están previstas para estos días.
En total, serán más de 300 las actividades que completarán el calendario de la Feria de Murcia de este año.
- Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Este es el mejor restaurante del Mar Menor para probar el auténtico arroz caldero según el famoso chef 'Pepe el Torrao': «Una de las mejores vistas del Mar Menor»
- Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
- Gabriel Pérez Quirós, economista del Banco de España: «Para los propietarios de viviendas en el Mar Menor, el retorno de la inversión fue un 43% inferior al de zonas vecinas»
- Una nueva línea de autobús unirá Nueva Condomina con tres pedanías de Murcia