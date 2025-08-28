Ya es oficial la programación de la Feria de Murcia 2025: estas son las actividades organizadas

Se acerca el final de agosto y, para muchos, esto significa también el final de las vacaciones. Sin embargo, para los murcianos la llegada de septiembre supone algo más que la vuelta a los estudios o al trabajo: la Feria de Murcia.

En solo una semana los tradicionales Huertos del Malecón, el campamento de Moros y Cristianos y el Recinto Ferial de Atracciones abrirán sus puertas para llenar la ciudad de fiesta y disfrute durante casi dos semanas, del 4 al 16 de septiembre.

A falta de siete días para que todo empiece, el Ayuntamiento de Murcia ha hecho oficial el programa de actividades de la feria, en el que destaca, como cada año, la romería de La Fuensanta, que se celebrará el último día de las fiestas:

Programa de la Feria de Murcia de 2025 Programa de la Feria de Murcia de 2025

En la programación de este año, la organización de eventos no se limita únicamente a las fechas oficiales de la tradicional Feria de Murcia: desde el dos de septiembre con la presentación de la revista festera de Moros y Cristianos hasta el día 26 que se celebra la final del CreaMurcia, la capital de la Región tendrá un plan distinto que ofrecer casi cada día del mes.

Además, el alcalde de la ciudad, José Ballesta, ha asegurado que habrá "sorpresas" que no se han incluido en el programa, pero que están previstas para estos días.

En total, serán más de 300 las actividades que completarán el calendario de la Feria de Murcia de este año.