Emprendimiento
Nuevas ayudas a los autónomos por el aniversario del CIM
El Centro de Iniciativas Municipales cumple doce años con un encuentro de emprendedores
El Centro de Iniciativas Municipales de Murcia (CIM-M) celebra el próximo 1 de octubre su duodécimo aniversario con una jornada que reunirá a emprendedores, asociaciones empresariales y universidades vinculadas al ecosistema emprendedor de la ciudad.
El encuentro, denominado CIM-Murcia 1.200, incluirá mesas redondas con empresas que iniciaron su actividad en las instalaciones del centro o en la incubadora de Plaza Circular, además de proyectos premiados en el Concurso de Proyectos Empresariales. Los asistentes también podrán escuchar testimonios de emprendedores locales y participar en un café-networking acompañado de música en directo.
El acto será inaugurado por el alcalde de Murcia, José Ballesta, y contará con la participación de la vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Murcia, Alicia Rubio, y la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Almudena Abellán.
Desde su puesta en marcha en 2012, el CIM-M ha acompañado a cientos de iniciativas empresariales de sectores muy diversos, muchas de ellas hoy consolidadas en el municipio. «Sus instalaciones se han convertido en un espacio de referencia para quienes buscan apoyo en las primeras fases de su proyecto, con servicios de asesoramiento, formación y alojamiento empresarial» destaca la concejal de Agenda Urbana y Gobierno abierto Mercedes Bernabé.
Junto a la conmemoración, el Ayuntamiento ha lanzado una nueva línea de financiación dirigida a autónomos y pymes: CIMM-Emprende 1.200. Con un presupuesto inicial de 750.000 euros, permitirá acceder a préstamos de entre 15.000 y 30.000 euros en condiciones preferentes. La ayuda municipal cubrirá hasta 1.200 euros en intereses y gastos asociados durante los primeros 18 meses. El plazo de solicitudes estará abierto hasta diciembre de 2025 o hasta que se agoten los fondos.
El aniversario servirá también para visibilizar la red de colaboración público-privada que ha sostenido al centro durante estos años.
