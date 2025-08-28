Movilidad
Ir en bici, autobús o caminar tendrá premio en septiembre
El Ayuntamiento presenta el reto ‘Murcia muévete’, que tiene como objetivo fomentar alternativas al desplazamiento en coche
El Ayuntamiento de Murcia ha lanzado el reto ciudadano ‘Murcia Muévete’, una iniciativa que busca fomentar los desplazamientos sostenibles a pie, en bicicleta o en transporte público durante el próximo mes de septiembre. La propuesta se desarrollará a través de una aplicación móvil, en la que los participantes podrán registrarse y sumar puntos por cada trayecto sostenible. Estos puntos darán acceso a premios o participaciones en sorteos.
La Oficina Municipal de la Bicicleta será la encargada de coordinar el programa, que funcionará mediante pequeños retos diarios. «Desde la Oficina Municipal de la Bicicleta, este proyecto, a través de pequeños microrretos, permitirá conseguir puntos en los desplazamientos que se realicen a través de medios de transporte sostenibles y esto permitirá ganar premios y entrar en sorteos», añadió el concejal.
Además del impacto ambiental, la iniciativa busca favorecer hábitos saludables entre los ciudadanos. Según Muñoz, «esta actividad busca incentivar alternativas al coche para lograr una mejora de la salud, de incentivo del ejercicio físico y, en definitiva, una ciudad más amable».
El mes de septiembre se ha escogido de forma estratégica para su desarrollo, coincidiendo con eventos clave en la ciudad. «La elección de septiembre para la realización de este micro reto no es casual, ya que en este mes se celebra la Feria de Septiembre, la Semana Europea de la Movilidad y tiene lugar el inicio del curso escolar. Con lo cual animamos, de esta forma, a caminar, pedalear o usar el transporte público para acudir a los Huertos, la Fica, el campamento de Moros y Cristianos o desplazarse al centro educativo o lugar de trabajo», subrayó el concejal.
Uno de los atractivos de esta propuesta es que el sistema de puntos no solo se basará en la distancia recorrida, sino también en la constancia. De esta forma, se pretende que el hábito de caminar, pedalear o usar el transporte público se mantenga en el tiempo y no se limite a momentos puntuales.
El Ayuntamiento también destaca el impacto positivo que puede tener esta campaña en los más jóvenes. Al coincidir con la vuelta al colegio y a la universidad, el reto busca animar a estudiantes y familias a organizar sus desplazamientos de manera más saludable y menos contaminante, sustituyendo trayectos en coche por recorridos a pie o en bicicleta.
Desde el punto de vista económico, el Consistorio recuerda que optar por formas de transporte sostenibles supone también un ahorro en combustible y mantenimiento del vehículo privado, un aspecto que puede resultar especialmente relevante en un contexto de subida de precios de la energía.
Por último, el reto ‘Murcia Muévete’ se plantea como una oportunidad para reforzar la imagen de Murcia como ciudad comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con los relacionados con la acción por el clima y la salud y bienestar. Esta iniciativa se suma así a otras medidas de movilidad que buscan mejorar la calidad de vida de los murcianos y posicionar al municipio como referente en sostenibilidad urbana.
