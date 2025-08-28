'Los atardeceres de nuestro aniversario', entre las novedades de la programación de la Feria de Septiembre de Murcia

Más de trescientas actividades a partir del próximo 4 de septiembre, con la bajada de la Virgen de la Fuensanta, conforman la programación para 2025 de la Feria de Septiembre, que ha presentado este jueves el alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por los representantes de las principales actividades que acogerá la ciudad.

La música será una de las grandes protagonistas de las fiestas "con conciertos en directo durante todos los días de feria", tal y como afirmó el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, quien explicó que una de las novedades serán 'Los atardeceres de nuestro aniversario', una actividad en la que los murcianos y visitantes podrán disfrutar de la puesta de Sol desde el Puente de Hierro a partir del día 8 hasta el 14, a las 20:30 horas, acompañados por una actuación musical diferente cada día.

Sobre estas funciones, Avilés explicó que serán "una serie de conciertos en acústico, entre los que vamos a tener a artistas como Santi Campillo, el grupo Carey o el cuarteto Asai, que hablará un poquito más de una parte más tradicional y clásica de la música". Estas actuaciones musicales se llevarán a cabo por medio de "una estructura realmente novedosa. Vamos a colocar un 'kinetic', que es una especie de estructura de cruz, del que penden un centenar de bolas retroiluminadas de vidrio que dibujan una serie de mapas y de acordes en el cielo o en el techo del Puente de Hierro. Es una tecnología que nunca se ha utilizado en la ciudad de Murcia y estoy seguro de que va a ser un escenario que ha venido para quedarse".

Junto a esta novedosa actividad, Avilés destacó otras citas importantes como el pregón el día 7 a cargo del grupo murciano Viva Suecia y "el gran espectáculo 'Murcia 1.200, el relato de una historia'". Sobre este último acto, el edil señaló que es "un show diseñado exclusivamente para la feria de Murcia, el día 11 a las 21.30 horas, con un centenar de artistas, a través de la música, nos van a hablar sobre los principales acontecimientos históricos de la historia de Murcia". La Orquesta de Jóvenes Ciudad de Murcia, junto al grupo murciano Belter Souls y el cantaor Curro Piñana, actuarán en "un escenario en forma de media luna, que también va a ser algo realmente novedoso", indicó el concejal.

A estas citas se suman el festival Lemon Pop y Los 40, junto a actuaciones de agrupaciones musicales en plazas y calles.

Gastronomía

Los Huertos del Malecón se mantienen como un lugar de referencia donde se dan la mano la tradición y la modernidad. Allí se podrá degustar la cocina murciana más auténtica, rodeados de cuadrillas, música en directo y un ambiente de convivencia que recuerda a la Murcia de siempre. A lo largo del cauce del río se amplía también la zona de foodtrucks, que permitirá probar sabores de dentro y fuera de la Región. Como novedad, se incorpora un espacio chill out a la orilla del Segura, entre el Paseo Teniente Flomesta y el Puente de los Peligros, pensado como un lugar de descanso y disfrute para familias y grupos de amigos.

La Romería

La tradición sigue siendo la base de la Feria de Septiembre y es por ello que la Romería de la Fuensanta volverá a reunir a miles de personas en una de las celebraciones más queridas de la ciudad, mientras que las Fiestas de Moros y Cristianos, declaradas de Interés Turístico Internacional, recordarán la historia compartida que define la identidad murciana.

Los Huertos del Malecón serán el escenario de la cultura popular, con música, bailes y gastronomía típica que mantienen vivas las costumbres. La Fica, por su parte, se llenará de atracciones y ofrecerá jornadas especiales como el Día del Niño, con precios reducidos, y el Día sin ruido, pensado para que niños y niñas con autismo u otras sensibilidades puedan disfrutar del recinto en un entorno más amable.

Otro de los atractivos será la Gran Noria Panorámica, ubicada en el Plano de San Francisco, que alcanzará los treinta metros de altura y permitirá disfrutar de vistas espectaculares del corazón de Murcia hasta el 16 de septiembre.