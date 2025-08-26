Dos técnicos de protección civil reforzarán el dispositivo de seguridad durante las fiestas de Murcia

La Policía Local, Bomberos, el servicio de Protección Civil y Cruz Roja van a contar con más de 700 efectivos para garantizar la seguridad en los más de 300 eventos programados para las fiestas de Murcia, del 4 al 16 de septiembre. Como novedad este año, dos técnicos de Protección Civil trabajarán en el servicio de emergencias, además de la vigilancia nocturna con el dron DJI Matrice 4T para hacer mapeo de lo que es la zona del recinto ferial, de los huertos, romería de la Virgen de la Fuensanta.

Según el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, "el día, evidentemente, de más efectivos será el día de la Romería, el 16 de septiembre, donde la Policía Local va a contar con más de 120 efectivos, Protección Civil con más de treinta".

Sobre este día también comentó que Cruz Roja tendrá un hospital de campaña, en la zona de la Romería. Con doce camas, además de dos ambulancias de servicio vital básico y cinco ambulancias de servicio vital avanzado. Todos estos vehículos de emergencias estarán también en la plaza del Cardenal Belluga, como en el barrio del Carmen para más tarde confluir en la Romería. Asimismo, indicó que por parte de Policía Local van a haber OAC, Oficina de Atención al Ciudadano, "en los puntos más emblemáticos, como son los Huertos del Malecón y el recinto ferial", junto con los policías de paisanos y los puntos violeta para la prevención de la violencia de género.

Por último, destacó la colaboración del Gobierno Regional a través del 112 pondrá a disposición del dispositivo de seguridad la utilización de un helicóptero para la Romería. "Entre todos vamos a conseguir seguro que tengamos unas fiestas seguras, unas fiestas donde Murcia, pues una vez más es acogedora, es amable y es abierta para todos los ciudadanos".