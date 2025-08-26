Riego de emergencia para los pinos de Churra

Los pinos centenarios de Churra reciben otros 14.000 litros de agua en su segundo riego de emergencia llevado a cabo por el Ayuntamiento. Las altas temperaturas de los últimos días han propiciado esta acción que tiene como objetivo paliar los efectos de la sequía para preservar la conservación del arbolado monumental.

Para ello, se han movilizado tanto el lunes como el pasado día 12 de agosto dos cubas de agua con unos 14.000 litros, cerca de 2.500 litros por ejemplar de pino piñonero, con el objetivo de «salvar unos árboles centenarios que forman parte de la identidad de Churra y El Puntal y a los que se les está sometiendo a riegos periódicos desde octubre de 2024», según indicó Antonio Navarro, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia.

Estos ejemplares, que se encuentran incluidos en el Catálogo de Árboles Monumentales de la Región de Murcia, han sido objeto de riegos de emergencia mensualmente para paliar el estrés hídrico originado por la falta de lluvia. Además, entre las medidas periódicas que se están realizando para su conservación se incluye el tratamiento interno de endoterapia al que fueron sometidos a final de año, para luchar contra los perforadores.

Solo quedan ocho ejemplares

Precisamente, la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) señaló la semana pasada que «han desaparecido ya el 70% de los pinos centenarios de Churra». La entidad alerta de que solo quedan 8 en pie de los 26 censados en 2001, «uno de ellos agonizando».

La entidad conservacionista considera «inadmisible la pasividad del Ayuntamiento de Murcia y de la Comunidad Autónoma, que han permitido el progresivo deterioro de estos ejemplares centenarios durante los últimos años, incumpliendo su deber legal de protección activa y vigilancia».

Ante esta situación, Huermur anunció que pondrá los hechos en conocimiento del juzgado correspondiente, ya que podrían ser constitutivos de presuntos delitos contra el medio ambiente y el patrimonio natural.