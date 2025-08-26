Sanidad
Reabre el kebab de Murcia en el que se intoxicaron 15 personas
El local fue objeto de una nueva supervisión en la que los inspectores certificaron que podía volver a abrir la persiana
El kebab Europa, en Murcia, en el que se intoxicaron al menos 15 personas en julio, ha vuelto a abrir sus puertas, tal y como ha comprobado este diario.
'Cerrado por reformas', se llegó a leer en un cartel que colgaba tras las rejas del establecimiento, cuando fue 'chapado', después de que al menos 15 clientes sufriesen vómitos, diarreas y otros síntomas compatibles con una intoxicación. Uno de los afectados llegó a ingresar en el Morales Meseguer, aunque al poco recibió el alta.
El local fue objeto de una nueva inspección en la que los profesionales certificaron que había corregido las deficiencias que ocasionaron el cese de la actividad, por lo que se le permitió subir la persiana de nuevo, explican fuentes cercanas.
Concurrido y renovado
El kebab, ubicado en la Plaza de Europa, muy cerca de las tascas, es uno de los locales favoritos de la gente que sale de marcha por la zona. Este lunes por la noche recibía a varios clientes, tanto en su interior como en las mesas de fuera, donde hay cartelería renovada con platos y precios.
El brote, según indicaron a finales de julio las autoridades sanitarias, fue investigado, a través de las muestras recogidas, en el laboratorio municipal para saber cuál fue el agente causante del mal estado estomacal de los perjudicados.
Este diario ha preguntado tanto al Ayuntamiento de Murcia como a la Consejería de Salud qué resultados arrojaron esos análisis y está a la espera de la respuesta de ambas administraciones.
Intoxicación en el hotel
Mientras, en otro municipio, Cartagena, sigue la investigación del brote de intoxicación alimentaria detectado en un hotel de La Manga. Se tomaron muestras a los alimentos y hay un par de 'sospechosos': un pescado y la salsa que llevaba un plato de pasta.
Más de cien personas estuvieron vomitando o con diarrea por esta intoxicación, que les hizo sentir "muy mal, deshidratados", contaron los perjudicados.
