El PSOE denuncia que las pedanías de Murcia se han quedado ya sin fondos

El grupo municipal socialista denuncia «la asfixia financiera que sufren las pedanías de Murcia». Según la edil Carmen Fructuoso, muchas Juntas Municipales afrontan la recta final del año con saldos totalmente insuficientes, «lo que las deja sin capacidad para mantener servicios básicos esenciales». Además, añadió que «a día de hoy, cuando quedan menos de cinco meses para que finalice este año, vemos cómo hay pedanías que ni siquiera llegan a tener mil euros para hacer frente a las roturas y reparaciones que puedan surgir o poder dar respuesta a los colectivos y asociaciones».

Al respecto, Fructuoso ha destacado los casos más llamativos, como el de Casillas, donde la Junta Municipal dispone de apenas 10 euros. En Cobatillas, la cifra no supera los 179 €, mientras que en Los Ramos apenas hay 916 € disponibles, y en Nonduermas, 520 €.

Por ello, Fructuoso exigió al equipo de Gobierno local que actúe de inmediato, libere los fondos necesarios para gasto corriente y garantice que todas las pedanías puedan cubrir sus necesidades básicas. Además, finalizó su intervención indicando que «no se trata solo de un problema económico, sino de la falta absoluta de voluntad política para garantizar una gestión equitativa. Ballesta sigue relegando a quienes vivimos fuera del centro a ciudadanos de segunda o tercera categoría».

El Partido Popular responde que «no es verdad» la situación que describen los socialistas y que «todas las pedanías cuentan con dinero para acabar el año». Explican que, aunque en las cuentas aparezca como dinero no disponible, esta situación se debe a que está reservado y adjudicado en una partida para un fin concreto como pueden ser los trabajos de mantenimiento. Además, indican que las pedanías tienen a su disposición «el mayor gasto corriente de la historia con más de ocho millones previstos».