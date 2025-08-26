El nuevo modelo de transporte público de Murcia renovará la flota de autobuses

La llegada del nuevo modelo de transporte público incluye reivindicaciones de los conductores de autobuses de Murcia como son la renovación de los autobuses de la flota y la instalación de aseos en la cabecera de las líneas. Indica el Ayuntamiento de Murcia que aunque "esto está previsto en la nueva licitación, en el día de hoy se están instalando los primeros de forma provisional, y que serán mejorados en las próximas semanas antes de la instalación de los definitivos". Sobre los nuevos vehículos señalan que algunas unidades llegarán antes de la puesta en marcha del nuevo modelo, "lo que redundará en un mejor servicio y condiciones". El modelo incluye la creación también de nuevas líneas y refuerzo de las ya existentes.

En un encuentro esta mañana entre los conductores de las concesionarias de autobús y el concejal de Movilidad José Francisco Muñoz, se ha analizado la puntualidad de este servicio de transporte público la cual subraya el Consistorio que se encuentra "por encima del 92% en la actualidad. No obstante, se ha trasladado la necesidad de realizar ajustes en las líneas 1, 6, 26B, 37 y 91B, lo que permitirá incrementar su índice de puntualidad y mejorar el servicio".

De la misma forma, anuncian que se va a reforzar la actuación de la Policía Local para garantizar que las paradas de autobús se encuentren libres de vehículos, logrando con ello una prestación óptima del servicio y una mejora en la seguridad vial al tiempo que se garantiza la seguridad vial.

Según el Gobierno local, "los conductores tendrán un papel fundamental en la puesta en marcha del nuevo modelo", ya que son quienes mejor conocen las necesidades y margen de mejora del mismo. Además, su contacto personal y diario con los usuarios, permite conocer de primera mano sus necesidades, por lo que "serán pieza clave para trasladar a los mismos las novedades del servicio". Asimismo, se ha acordado una nueva reunión para continuar avanzando en la puesta en marcha del nuevo modelo y la mejora del transporte público.