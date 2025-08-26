Encuestas
El Consistorio pregunta a los murcianos por qué desperdician alimentos
El cuestionario estará disponible para todos los vecinos del 1 de septiembre hasta fin de año
El Ayuntamiento de Murcia solicita la ayuda de los murcianos, por medio de una encuesta, que señalan que tiene como objetivo «cuantificar y comprender cómo, cuándo y por qué se desperdician alimentos en los hogares murcianos, con el fin de definir futuras medidas que permitan reducir el desperdicio y fomentar hábitos de consumo más sostenibles».
El cuestionario, disponible en el portal de participación ciudadana ‘MiMurcia’, permanecerá abierto del 1 de septiembre al 31 de diciembre y podrá ser respondido por cualquier vecino del municipio. Consta de 23 preguntas agrupadas en cuatro bloques: datos generales, hábitos de compra y consumo, gestión de alimentos y desperdicio, y percepción y cambio.
Con respecto a la gestión de los alimentos y del desperdicio, hay un bloque de 9 cuestiones entre las que destacan cada cuanto tiempo se tiran los alimentos. Según el Consistorio, esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto europeo GreenMe5 LIFE, financiado por la Comisión Europea, del que el Ayuntamiento forma parte junto a otras ciudades europeas como Arezzo, Helsingborg, Vilna y Cieza.
Además, indican que cuenta con un presupuesto de casi 350.000 euros. Junto a este proyecto se pondrá en marcha a partir del próximo curso una auditoría para reducir el desperdicio alimentario en seis colegios del entorno de Conexión Sur.
- Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar
- Entre Dos Mares', un posible nuevo municipio en La Manga
- La producción de dorada desaparece de la Región de Murcia
- Este es el mejor restaurante del Mar Menor para probar el auténtico arroz caldero según el famoso chef 'Pepe el Torrao': «Una de las mejores vistas del Mar Menor»
- El fuego llega a la Región: los rayos provocan varios incendios en montes de la Vega Alta y el Noroeste
- Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
- Gabriel Pérez Quirós, economista del Banco de España: «Para los propietarios de viviendas en el Mar Menor, el retorno de la inversión fue un 43% inferior al de zonas vecinas»
- Una nueva línea de autobús unirá Nueva Condomina con tres pedanías de Murcia