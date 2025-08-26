El Consistorio pregunta a los murcianos por qué desperdician alimentos

El Ayuntamiento de Murcia solicita la ayuda de los murcianos, por medio de una encuesta, que señalan que tiene como objetivo «cuantificar y comprender cómo, cuándo y por qué se desperdician alimentos en los hogares murcianos, con el fin de definir futuras medidas que permitan reducir el desperdicio y fomentar hábitos de consumo más sostenibles».

El cuestionario, disponible en el portal de participación ciudadana ‘MiMurcia’, permanecerá abierto del 1 de septiembre al 31 de diciembre y podrá ser respondido por cualquier vecino del municipio. Consta de 23 preguntas agrupadas en cuatro bloques: datos generales, hábitos de compra y consumo, gestión de alimentos y desperdicio, y percepción y cambio.

Con respecto a la gestión de los alimentos y del desperdicio, hay un bloque de 9 cuestiones entre las que destacan cada cuanto tiempo se tiran los alimentos. Según el Consistorio, esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto europeo GreenMe5 LIFE, financiado por la Comisión Europea, del que el Ayuntamiento forma parte junto a otras ciudades europeas como Arezzo, Helsingborg, Vilna y Cieza.

Además, indican que cuenta con un presupuesto de casi 350.000 euros. Junto a este proyecto se pondrá en marcha a partir del próximo curso una auditoría para reducir el desperdicio alimentario en seis colegios del entorno de Conexión Sur.