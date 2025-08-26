Los componentes de la banda murciana Viva Suecia serán los pregoneros de la Feria

La Feria de Murcia ya tiene pregoneros para su estreno el próximo 4 de septiembre, la banda de indie murciana Viva Suecia será la encargada de inaugurar oficialmente las Fiestas de Septiembre en la capital. El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha recibido esta mañana a los artistas Rafa Val (cantante), Jess Fabric (bajo eléctrico), Alberto Cantúa (guitarra) y Fernando Campillo (batería). El primero en tomar la palabra fue Rafa Val que señaló que "para ellos, si había un año especial para hacer esto, es este: se cumplen 1.200 años del nacimiento de nuestro lugar favorito en el mundo". Este grupo encabezó el cartel de la edición del festival de música Warm Up de 2024, además a finales de ese año para celebrar su décimo aniversario dieron tres conciertos en el auditorio Víctor Villegas.

El mismo día los murcianos podrán disfrutar de las atracciones de la Feria que un año más acoge la Fica con una oferta de un 2x1 en las atracciones junto a un novedoso pasacalles con motivos del mar, y el tradicional castillo de fuegos. Además, la noria panorámica ya estará abierta al público ese mismo día con un horario diario de 18 horas a 1 de la madrugada y los fines de semana además, de 12 a 14 horas. Junto a esta instalación habrá un mercadillo ferial con un horario similar al de la noria, que será gratuita para todas aquellas personas que acrediten al menos un 33% de discapacidad o tengan movilidad reducida y tendrá un precio de seis euros por viaje para el resto de la población.