Se vende el trono de San Basilio

La parroquia de San Basilio el Grande se queda sin espacio para guardar su imagen procesional junto con la estructura que la soporta y los cetros empleados en el rito que se celebra el 2 de enero.

La falta de público a esta procesión es uno de los motivos por el cual el presidente de la Junta de Distrito Norte de la capital, la cual reúne a los vecinos de los barrios de San Andrés, San Antón, San Basilio y El Ranero, José Burruezo, explica que se «está estudiando la posibilidad de venderlo» y que por San Basilio procesione el trono del Ranero o de San Antón, a cambio de una cantidad económica. Según señala, «el trono no cabe en ningún sitio» -en breve se desalojará el inmueble que lo alberga- y el método de pago sería en forma de mensualidad, alquiler o similares.

Jesús Esteban, cofrade y presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de este barrio, recuerda que esta festividad se celebraba anteriormente el 14 de junio. Con el cambio al segundo día del año, la procesión de San Basilio el Grande dejó de congregar a «mil o dos mil fieles que habitualmente celebraban el patrón del barrio», comenta, por lo que volvería a tener seguimiento si regresara a su histórica fecha.

Además, Esteban asegura que muchos vecinos están en contra de la decisión de vender el trono.

Esteban defiende al respecto que «vender el trono es una aberración, ya que ha sido el sudor de todos los vecinos y vecinas de San Basilio». Además, insiste en que el párroco quería recuperar la procesión de San Basilio para su celebración el mes de junio, que congregaría a más fieles.

Sin embargo, Burruezo asegura que el párroco de San Basilio está al tanto de la fecha de finalización del alquiler del local en el que se guarda la imagen y estructura del patrón y que estaría buscando una solución, como esta venta.

Asimismo, señala que a la procesión que se celebra el 2 de enero, «van veinte personas» y explica que el inmueble en el que se guarda el trono y que también alberga a otras asociaciones del barrio «se alquilaron por parte del Ayuntamiento hace veinte años cuando se tiró el edificio Puertas de Castilla, mientras se edificaba el actual centro de cuatro plantas que cuenta con la misma denominación» y donde ahora se trasladarán estas asociaciones.

Por tanto, indica que el objeto del contrato ya finalizó, pero los locales han seguido con su actividad en el mismo lugar «durante más de dieciocho años haciéndose uso por parte de esos colectivos, teniendo ya el local nuevo, totalmente abierto y con espacio de sobra para albergar sus actividades».

También señala que el mantenimiento del alquiler de estos espacios cuesta al Ayuntamiento de Murcia 15.000 euros anuales y que en ninguna otra pedanía del municipio el Consistorio ‘paga’ la estancia de ningún trono. «Eso es cosa de la iglesia que ya está buscando una solución», insiste Burruezo.

Burruezo asegura que su posición «coincide exactamente con la de Rebeca Pérez, vicealcaldesa y concejala de Patrimonio, quien está al tanto de todo».