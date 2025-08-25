La noria panorámica vuelve al Plano de San Francisco de Murcia

Ya ha comenzado la instalación de la noria panorámica del Plano de San Francisco, una de las señas de identidad de la Feria de Murcia en los últimos años, regresa el 4 de septiembre. Esta atracción estará abierta hasta el 16 de septiembre con un horario diario de 18 horas a 1 de la madrugada y los fines de semana además, de 12 a 14 horas. El lunes 8 se aplicará un descuento del 50% para todos los usuarios. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, añadió que habrá un mercadillo en el entorno de la noria, en horario similar al del funcionamiento de la instalación.

Según el Consistorio, "este año, la noria es eléctrica y no hace ruidos que pueda ocasionar molestias a los vecinos" también indican que cada viaje tendrá un precio de seis euros. Asimismo, una de las medidas más destacadas es que la atracción será gratuita para todas aquellas personas que acrediten al menos un 33% de discapacidad o tengan movilidad reducida, mediante la presentación de la tarjeta oficial correspondiente. Fuentes municipales apuntan que esta es la única noria de España totalmente accesible, una característica que la convierte en referente de inclusión y disfrute compartido.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, destacó que "esta noria, que se ha consolidado como símbolo de nuestra Feria, vuelve un año más a ser gratuita para las personas con discapacidad o movilidad reducida. Queremos que el ocio sea accesible a todos los murcianos y que nadie quede excluido de disfrutar de la feria".

Por último, desde el Ayuntamiento señalan que La Gran Noria Panorámica tiene una altura de 30 metros y cuenta con 30 góndolas con aire acondicionado e hilo musical y totalmente accesibles, y una vista privilegiada del corazón de la ciudad, se reafirma así como una de las principales atracciones de la Feria de Murcia.