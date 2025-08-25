Sorteo
El millón de la lotería del viernes recae en El Gato Negro de Murcia
El mismo establecimiento repartió el segundo premio de la Lotería Nacional hace solo tres meses
El sorteo de Euromillones dejó un millón de euros en Murcia, la administración de Loterías número 11 del municipio, situada en la calle Trapería, 13, llamada El Gato Negro.
La misma administración ya repartió hace solo tres meses el segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 euros por cada décimo agraciado.
No por nada el Gato Negro es una de las administraciones de Murcia que más décimos premiados ha repartido, y el pasado viernes lo hizo de nuevo. Aunque fue la persona que compró el billete quien eligió los números premiados.
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones estaba formada por los números 6, 9, 12, 30 y 39 y las estrellas fueron 4 y 10. Así, la recaudación ha ascendido a 50.697.510,60 euros.
Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de euromillones un único acertante de primera Categoría (5 + 2) podría ganar 26 millones de euros.
En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de primera categoría (5 + 2). En España existe un boleto acertante de segunda categoría (5 + 1), que ha sido validado en el despacho número 3.340 de Jávea (Alicante), situado en la calle Santísimo Cristo del Mar, 16.
