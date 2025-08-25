La celebración por el Día del Cooperante durará tres días en Murcia

El Día del Cooperante se celebra anualmente el 8 de septiembre en honor a los y las profesionales que trabajan por el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza junto a las poblaciones más vulnerables del planeta. En esta edición, en Murcia, se extenderán las actividades para homenajear este día hasta el 10 de septiembre, con actos que se realizarán en los Molinos del Río, el Centro Cultural del Carmen y el edificio Moneo.

Esta es una de las principales novedades según la concejala del Ayuntamiento de Murcia Sofía López-Briones que añadió que "las actividades se desarrollarán durante tres días, y no solo una jornada, e incluirán mesas redondas, actos culturales, proyecciones y exposiciones con el objetivo de dar visibilidad a la labor de los cooperantes y fomentar la sensibilización en torno a la solidaridad internacional".

La programación arrancará el lunes 8 de septiembre a las 10:15 horas con la presentación oficial del Día del Cooperante. A continuación, se celebrarán dos mesas redondas en el edificio municipal del Museo Hidráulico Los Molinos Del Río Segura la primera bajo el nombre ‘El cooperante en zonas bélicas y crisis humanitarias' a las 10:30 horas que contará con representantes de organizaciones como Covide, Cruz Roja, UNICEF, Cáritas y la Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia. La segunda mesa titulada ‘Importancia de la sensibilización para el desarrollo' tendrá lugar a las 12:00 horas y reunirá a Liga Española de la Educación, Cirugía Solidaria y Manos Unidas.

Esa misma tarde, a las 19:00 horas en los Molinos del Río, tendrán lugar diversas actividades culturales abiertas al público como una lectura dramatizada a cargo de dos integrantes de Producciones Vistabella, una actuación del grupo de baile de la Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia y la actuación musical de Ludie, finalista de la edición 1200 de Creamurcia, en la categoría de 'Otras tendencias'.

El martes 9 de septiembre, se inaugurará en el Centro Cultural del Barrio del Carmen la exposición ‘Los Incontables', una muestra que visibiliza el drama de la ruta de cayucos entre países como Senegal y Canarias y que podrá visitarse hasta el 22 de septiembre. Por último, el miércoles 10 de septiembre el Salón de Actos del Edificio Moneo acogerá la proyección del documental ‘El Juramento', una producción de Cirugía Solidaria que narra el compromiso de los profesionales sanitarios en proyectos de cooperación internacional, lo que supondrá, según el Ayuntamiento, el broche final a una programación que pone en valor el compromiso de quienes trabajan por un mundo más justo, solidario y humano.