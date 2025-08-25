Consumo
El Ayuntamiento pregunta a los murcianos las razones que les llevan a desperdiciar alimentos
La encuesta, disponible en el portal de participación ciudadana 'MiMurcia', permanecerá abierta entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre y podrán realizarla todos los vecinos del municipio
El Ayuntamiento de Murcia vuelve a solicitar la ayuda de los murcianos por medio de encuestas, esta vez la finalidad señalan que es "cuantificar y comprender cómo, cuándo y por qué se desperdician alimentos en los hogares murcianos, con el fin de definir futuras medidas que permitan reducir el desperdicio y fomentar hábitos de consumo más sostenibles". La encuesta, disponible en el portal de participación ciudadana 'MiMurcia', permanecerá abierta del 1 de septiembre al 31 de diciembre y podrá ser respondida por cualquier vecino del municipio. Consta de 23 preguntas agrupadas en cuatro bloques: datos generales, hábitos de compra y consumo, gestión de alimentos y desperdicio, y percepción y cambio.
Las preguntas sobre los hábitos relativos a la periodicidad y lugar de compra se centran en la frecuencia con que se hace la compra principal de alimentos, el lugar en el que se realiza y si se hace con planificación o no. Con respecto a la gestión de los alimentos y del desperdicio hay un bloque de 9 cuestiones entre las que destacan cada cuanto tiempo se tiran los alimentos, si se hace durante el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena. Qué tipo de alimentos se suelen tirar más a menudo, los motivos; si se consumen o reutilizan para otras comidas y si se conoce la diferencia entre ‘fecha de caducidad' y ‘de consumo preferente' son algunas de las cuestiones que completan este bloque.
En cuanto a la percepción y cambio se cuestiona a los encuestados sobre si se evalúa la cantidad de alimentos a comprar, si se cree que el desperdicio alimentario es un problema importante en los hogares, si se compran alimentos próximos a la fecha de consumo al estar de oferta o si las familias estarían dispuestas a recibir consejos para reducir el desperdicio alimentario. La concejala Mercedes Bernabé ha señalado que "conocer en detalle la realidad de nuestros hogares es fundamental para diseñar políticas eficaces que reduzcan el desperdicio alimentario y avancen en la estrategia de economía circular de Murcia".
Según el Consistorio, esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto europeo GreenMe5 LIFE, financiado por la Comisión Europea, del que el Ayuntamiento de Murcia forma parte junto a otras ciudades europeas como Arezzo, Helsingborg, Vilna y Cieza, además indican que cuenta con un presupuesto de casi 350.000 euros. Junto a este proyecto se pondrá en marcha a partir del próximo curso una auditoría para reducir el desperdicio alimentario en seis colegios del entorno de Conexión Sur.
