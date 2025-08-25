Las asociaciones del barrio de San Basilio se trasladan al Puertas de Castilla

El contrato de alquiler de los locales ubicados en el barrio de San Basilio finaliza el próximo 30 de septiembre y las asociaciones que ocupan este centro se trasladarán al Puertas de Castilla.

En este espacio se ubica, entre otras, la Asociación de Consumidores y Usuarios que preside Jesús Esteban, el cual precisa que la comunicación de esta información «no se les comunicó por medio de fuentes oficiales y que ahora, a falta prácticamente de un mes, se ven en la calle». Además de la sede que dirige Esteban, en los locales contiguos se encuentran las dependencias de la Asociación de Vecinos de San Basilio, el club de petanca ‘Las Palomas’, la Cofradía de San Basilio donde se custodia el trono, estantes , cetros y todo lo relacionado para la procesión; el Centro Juvenil Puertas de Castilla, y la sede del Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida, que este año ha cumplido 35 años. Esteban señala que el presidente de la Junta de Distrito Norte, José Burruezo, les ha bloqueado de todas las redes sociales y que no pueden contactar con él por ningún medio para quejarse de esta decisión, cuando muchas asociaciones llevan ahí más de veinte años.

«Este hombre por lo visto quiere cargarse de un plumazo toda la historia, borrar toda la historia de San Basilio», indica Esteban. Además, subraya que «el club de petanca ‘Las Palomas’, realiza una labor social, ya que tiene un convenio con Assido para enseñar a los niños con discapacidad, que vienen tres tardes de la semana».

Según reclama Esteban, José Burruezo «tiene una ceguedad» especialmente a la asociación de Consumidores y que ya el año anterior habría dado un plazo legal de 15 días para dejar las instalaciones, sumado a que tras su primer contacto tras la toma de posesión del cargo Burruezo le habría comunicado que tiene órdenes de desalojarlos de la sede alegando que la Asociación de Consumidores y Usuarios no registra actividad ninguna.

Por su parte, Burruezo señala que la sede es usada por Esteban para guardar sus efectos personales, como «una nevera de playa o toallas» y que «no tiene actividad ni asociados, ya que pasa la mayor parte del tiempo cerrada». Asimismo, precisa que «tiene bloqueado a Jesús Esteban y la asociación de todas sus redes sociales y de su número particular, pero que puede ir a la Alcaldía, donde lo atendería sin ningún problema». Añade que la sede de Puertas de Castilla ofrece mayores prestaciones que la actual y que ninguna otra asociación se ha mostrado contraria a este traslado.