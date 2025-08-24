Una nueva línea de autobús unirá Nueva Condomina con tres pedanías de Murcia

Una nueva línea de autobús unirá el centro comercial Nueva Condomina y el estadio Enrique Roca de Murcia con tres pedanías y cinco barrios que no disponían de una conexión directa con estos emplazamientos. Se trata de las pedanías de Sangonera la Verde, El Palmar y Aljucer y los barrios de San Pío X, El Carmen, Catedral, San Bartolomé, Santa Catalina, San Miguel, San Antón, El Ranero y San Basilio.

Además, indica el Ayuntamiento de Murcia que se logra mejores tiempos de viaje desde Espinardo y El Puntal hacia Nueva Condomina al servir en la práctica como cierre por el norte del recorrido en u del tranvía, lo que permite reducir la duración del trayecto desde los 34 a los 23 minutos en el primer caso y de los 32 a los 16 en el segundo, y, junto a Churra dispondrán de mejores conexiones y destinos de los que tienen a día de hoy.

También añaden que «su puesta en marcha, que tendrá lugar con la entrada en vigor del nuevo modelo de transporte, permitirá ofrecer una alternativa de transporte público para acudir al estadio y la zona de ocio a una población que alcanza los 130.000 habitantes». Por medio de este nuevo modelo de transporte público se aumentará la conexión la creación de otras nuevas líneas y un aumento en las frecuencias que permitirá que haya servicio de autobuses como, por ejemplo, la pedanía de La Arboleja que hasta ahora no cuenta con autobús que conecte con la capital por las tardes.

Con este modelo de transporte habrá servicio de salida desde la pedanía hasta las 21.15 horas y desde Murcia hasta las 21.40 horas. Además, indican fuentes municipales a este proyecto le queda poco para implantarse, puesto que «está a la espera de recibir el informe de la Junta Consultiva Regional».

Otra de las zonas que se beneficia de esta nueva línea de transporte público es el eje de Miguel de Cervantes, que dispondrá de servicio directo hacia el estadio y se conecta sin transbordos con la zona sur del casco urbano a través de Gran Vía y el barrio del Carmen.

Desde el Gobierno local apuntan que «esto supone duplicar el porcentaje de población que dispone de conexión directa con Nueva Condomina a través del transporte público, estando el resto del municipio estando conectado el resto del municipio a través de un único transbordo. La mejora de la cobertura directa, unida a las mejores conexiones de los transbordos, mejorará la vertebración del municipio». Esta nueva línea estará en funcionamiento durante todos los días de la semana y según el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, «se habilitarán refuerzos en la línea cuando el Real Murcia juegue como local, en una actuación enmarcada en el Plan de Accesos que fue presentado al club esta misma semana».

De esta manera anuncia que significará una alternativa de transporte público a los aficionados venidos desde distintos puntos del municipio, pudiendo así olvidarse de su vehículo privado y el aparcamiento cuando acudan al estadio a animar a su equipo en un año en que el equipo pimentonero ha alcanzado ya los 16.000 abonados. Su puesta en funcionamiento implicará también una mejora del tranvía para agilizar la salida de aficionados y que funcionará de forma complementaria a los autobuses.

Plan de Accesos

El Consistorio y el Real Murcia presentaron un nuevo Plan de Accesos al estadio Enrique Roca de Murcia.

Por medio de este proyecto clasificarán los partidos, como de media, alta o muy alta asistencia, modulando los dispositivos necesarios para adaptarse a las necesidades específicas de cada encuentro. Esto se traduce en el refuerzo de la nueva línea de autobuses y del tranvía con vehículos adicionales que lleven a los aficionados hasta la parada del estadio antes del inicio del partido. A la hora de finalizar el partido, se encontrarán dichos convoyes en la parada del estadio, lo que permitirá realizar hasta tres expediciones adicionales y la salida de 6 tranvías en sólo 45 minutos.

También se planea agilizar el tráfico rodado con la puesta en marcha de un dispositivo de Policía Local para mejorar la salida y llegada de aficionados. Asimismo, se podrán habilitar en los partidos de mayor afluencia carriles adicionales con origen o destino en el estadio para agilizar el tráfico.