Una veintena de puestos ambulantes en la Romería de la Virgen de la Fuensanta en Murcia

La próxima Romería de la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad de Murcia, contará con cerca de 20 puestos de venta ambulante autorizados por el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo.

La romería tendrá lugar el próximo martes 16 de septiembre, cuando la Virgen de la Fuensanta baje, como es tradición, desde su Santuario en Algezares hasta la Catedral de Murcia, acto que marca el inicio de las fiestas de la ciudad capitalina, época durante la cual la Patrona permanecerá en la Catedral.

El pasado 24 de julio se aprobó el listado definitivo de admitidos y excluidos para la concesión de autorizaciones en el marco de esta tradicional festividad, tras la tramitación del correspondiente procedimiento de concurrencia competitiva.

Los vendedores admitidos han sido convocados el martes día 9 de septiembre en las dependencias de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), donde realizarán la elección de emplazamiento para sus puestos. El proceso se llevará a cabo conforme al orden cronológico de presentación de las solicitudes.

Esta iniciativa forma parte del dispositivo especial que el Ayuntamiento de Murcia organiza cada año con motivo de la Romería, que también incluye otros aspectos como la seguridad (con vigilancia policial y cortes de calles, entre otras medidas), y comodidad de los romeros y visitantes, para lo que se contemplan, por ejemplo, facilidades en el transporte público.