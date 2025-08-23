Inyección de 60.000 euros para impulsar un turismo más sostenible en Murcia

El municipio de Murcia lleva tiempo apostando en diferentes ámbitos por la economía circular, que es un modelo que busca minimizar el desperdicio y maximizar el uso de los recursos, esto es, todo lo contrario de ‘usar y tirar’. Ahora, el Consistorio capitalino prevé poner en marcha un plan para fomentar la economía circular en un sector en concreto, el turístico, informaron fuentes municipales.

El objetivo, que las actividades turísticas sean más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. El plan incluye un diagnóstico para analizar cómo los negocios turísticos de Murcia gestionan residuos, agua, energía y productos locales; formación y asesoramiento a empresas turísticas para que apliquen buenas prácticas sostenibles y la creación de un manual de buenas prácticas y medidas concretas para el sector, explicaron desde la Glorieta.

Se trata de un proyecto financiado con fondos europeos (Next Generation EU) que tiene un presupuesto de casi 60.000 euros (exactamente, de 59.925) y que ha de ejecutar antes de mayo del próximo año 2026, aunque desde el equipo de Gobierno de Ballesta detallaron que la idea es que se ponga en marcha antes de que termine 2025.

El Consistorio ya ha mandado una carta a los establecimientos del sector para hablar de su puesta en marcha

El plan busca que Murcia sea un referente en turismo sostenible y que impulse el consumo de productos locales, los cuales se caracterizan por su calidad.

«Se ha adjudicado ahora y se ha enviado ya una carta al sector para explicar la puesta en marcha de este plan con el objetivo de reducir la huella medioambiental del turismo, no sólo a través de la eliminación de residuos, sino también, por ejemplo, mediante el producto kilométro 0», destacaron desde el Consistorio murciano.

El objetivo es que las medidas se adopten en conjunto con el sector, que haya un consenso, dejaron claro desde el Ayuntamiento, al tiempo que precisaron que se trata del primer plan de este tipo que se acomete en Murcia.

Manual de buenas prácticas Aunque el plan aún no está en marcha, su fin es quedar por escrito. «Además de este estudio inicial, el proyecto incluye un amplio programa de acciones de difusión y formación en materia de circularidad, dirigido específicamente a profesionales y empresas turísticas: entre ellas se contempla la elaboración de un manual de buenas prácticas, que servirá de guía para la integración de criterios de sostenibilidad en los servicios turísticos locales», apuntan desde el Consistorio.

Sobre este proyecto, la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, subrayó que «este plan muestra el compromiso con el crecimiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente del municipio, poniendo en valor sus atractivos culturales, monumentales y naturales, al tiempo que se fomenta el uso de productos locales de alta calidad, que constituyen también ‘marca Murcia’ y son embajadores de nuestra tierra».

Por su parte, el edil responsable de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco Méndez, puso el acento en que «este plan se enmarca en el trabajo conjunto que vienen realizado el Ayuntamiento y el sector turístico para posicionar al municipio como el lugar ideal para visitar, disfrutar de su gastronomía y monumentos y acoger ferias, congresos y grandes eventos, lo que se ha traducido en un importante crecimiento en el número de visitantes».

Turistas en el centro de Murcia, en la zona de la Catedral, este mes de julio. / Juan Carlos Caval

Solo basta con echar un vistazo para corroborar que la ciudad de Murcia ya no es un desierto en verano, sino todo lo contrario. La recepción de visitantes se ha multiplicado en una década y llena las calles y los bares. La Plaza de las Flores ya no es un erial, como en antiguos estíos, y cada vez hay más foráneos admirando el Real Casino o haciéndose selfies con el imafronte de la Catedral.

"Diagnóstico exhaustivo"

A más gente, más riesgo de generar desperdicios. Así las cosas, «el plan contempla la elaboración de un diagnóstico exhaustivo sobre la situación de la economía circular en el sector turístico del municipio, lo que permitirá conocer el grado de implantación de medidas de sostenibilidad en un 40% de los establecimientos turísticos más representativos de Murcia, analizando aspectos clave como la prevención del desperdicio alimentario, la correcta gestión de residuos, la eficiencia energética, el uso responsable del agua, la apuesta por productos de comercio justo y de proximidad, entre otros», significan desde la Glorieta.

«Mejorar la imagen del municipio a nivel nacional e internacional» es una de las razones por las que nace la iniciativa: cada vez hay más turistas extranjeros.