Información

Información sobre la lluvia en Murcia tiempo real, en tu móvil

La apo Tu Murcia incorpora un mapa interactivo con pluviómetros

El edil José Guillén presenta la nueva funcionalidad de la app Tu Murcia.

El edil José Guillén presenta la nueva funcionalidad de la app Tu Murcia. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

La app municipal Tu Murcia ha estrenado una nueva funcionalidad que permite conocer información en tiempo real sobre la lluvia registrada en el municipio de Murcia, gracias a los más de 30 pluviómetros instalados.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha explicado que "a través de la app Tu Murcia podemos encontrar un mapa interactivo con pluviómetros, en el que se muestran marcadores que indican la acumulación de lluvia en las últimas 24 horas".

Además, cada marcador cambia de color según la intensidad de las precipitaciones,para diferenciar si es leve, moderada o intensa, o si no hay lluvia.

Al pulsar sobre un punto del mapa, el usuario accede a una ficha que incluye el nombre y la localización del pluviómetro, el nivel de lluvia detectado, con una descripción clara y visual, y los datos acumulados de precipitación en diferentes intervalos de tiempo: de 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h y últimos 7 días.

La app ‘Tu Murcia' aúna todos los portales municipales en una misma aplicación, para realizar cualquier trámite desde el móvil. Además, ofrece información en tiempo real sobre el transporte, aparcamientos, medio ambiente y otros datos de Murcia Smart City.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Entre Dos Mares', un posible nuevo municipio en La Manga
  2. La producción de dorada desaparece de la Región de Murcia
  3. El fuego llega a la Región: los rayos provocan varios incendios en montes de la Vega Alta y el Noroeste
  4. Gabriel Pérez Quirós, economista del Banco de España: «Para los propietarios de viviendas en el Mar Menor, el retorno de la inversión fue un 43% inferior al de zonas vecinas»
  5. José Luis Gandolfo, farero jubilado del Faro de Cabo de Palos: «No quiero subir al faro porque para mí es más mi casa que la casa donde vivo»
  6. A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
  7. Un castillo con piscina y vistas al mar se alquila por noches en Murcia: «Las imágenes se quedan cortas con la realidad»
  8. Dos mujeres la emprenden a golpes y mordiscos contra cuatro profesionales del SUAP de Cieza

Información sobre la lluvia en Murcia tiempo real, en tu móvil

Información sobre la lluvia en Murcia tiempo real, en tu móvil

Inyección de 60.000 euros para impulsar un turismo más sostenible en Murcia

Inyección de 60.000 euros para impulsar un turismo más sostenible en Murcia

Ya se puede volver a beber agua del grifo en las zonas de Nueva Condomina y La Ladera

Ya se puede volver a beber agua del grifo en las zonas de Nueva Condomina y La Ladera

El pequeño Hugo se reencuentra con los policías que le escoltaron hasta la Arrixaca en plena hemorragia

El pequeño Hugo se reencuentra con los policías que le escoltaron hasta la Arrixaca en plena hemorragia

Los vecinos de Joven Futura anuncian movilizaciones para exigir la regularización de sus viviendas

Los vecinos de Joven Futura anuncian movilizaciones para exigir la regularización de sus viviendas

La recomendación de no usar agua del grifo sigue vigente días después para algunos vecinos de Murcia

La recomendación de no usar agua del grifo sigue vigente días después para algunos vecinos de Murcia

Abandonan una maleta cargada de droga en el Jardín Chino de Murcia

Abandonan una maleta cargada de droga en el Jardín Chino de Murcia

Un local de ocio nocturno de Murcia, nominado al 'top 100' de los mejores del mundo

Un local de ocio nocturno de Murcia, nominado al 'top 100' de los mejores del mundo
Tracking Pixel Contents