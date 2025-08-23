Información sobre la lluvia en Murcia tiempo real, en tu móvil

La app municipal Tu Murcia ha estrenado una nueva funcionalidad que permite conocer información en tiempo real sobre la lluvia registrada en el municipio de Murcia, gracias a los más de 30 pluviómetros instalados.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha explicado que "a través de la app Tu Murcia podemos encontrar un mapa interactivo con pluviómetros, en el que se muestran marcadores que indican la acumulación de lluvia en las últimas 24 horas".

Además, cada marcador cambia de color según la intensidad de las precipitaciones,para diferenciar si es leve, moderada o intensa, o si no hay lluvia.

Al pulsar sobre un punto del mapa, el usuario accede a una ficha que incluye el nombre y la localización del pluviómetro, el nivel de lluvia detectado, con una descripción clara y visual, y los datos acumulados de precipitación en diferentes intervalos de tiempo: de 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h y últimos 7 días.

La app ‘Tu Murcia' aúna todos los portales municipales en una misma aplicación, para realizar cualquier trámite desde el móvil. Además, ofrece información en tiempo real sobre el transporte, aparcamientos, medio ambiente y otros datos de Murcia Smart City.