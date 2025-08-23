27.000 análisis en el agua, los alimentos y los espacios públicos en Murcia

El laboratorio municipal de Murcia realiza más de 27.000 análisis anuales para garantizar la salud pública. Los análisis se efecúan en en el agua, los alimentos y los espacios públicos en el municipio, como, por ejemplo, piscinas cubiertas y fuentes.

El laboratorio, dependiente de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, cerró 2024 con un total de 27.291 análisis realizados a partir de 4.303 muestras, en el marco de sus funciones de control sanitario, prevención de riesgos y respuesta ante alertas de salud pública.

"El laboratorio municipal es un pilar fundamental para garantizar la seguridad sanitaria en Murcia, actuando tanto en controles programados como en situaciones de emergencia", ha explicado la edil del ramo, Pilar Torres.

Controles

Así, la mayor parte de la actividad se centró en el control del agua de consumo humano. En grifos dirigidos al consumidor, se efectuaron 12.654 análisis en centros educativos, sanitarios, culturales, de conciliación, fuentes públicas y otros puntos de la red municipal. En estos casos, se analizan siempre parámetros como color, turbieza, conductividad, pH, cloro libre residual y E. coli.

En la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de La Contraparada y en los depósitos de regulación se realizaron 635 determinaciones fisicoquímicas y microbiológicas, mientras que las aguas no conectadas a la red, como manantiales y aljibes, sumaron un total de 1.096 análisis para garantizar que cumplían los parámetros de potabilidad.

Además, en Mercamurcia se efectuaron 2.099 análisis tanto de agua de red como de mezclas procedentes de pozos.

Por otra parte, las piscinas cubiertas de uso público fueron objeto de 6.079 análisis, mientras que las piscinas descubiertas de temporada estival registraron 1.162 determinaciones.

Las fuentes ornamentales, asimismo, sumaron 2.805 análisis fisicoquímicos para verificar la ausencia de riesgos microbiológicos y garantizar su correcto mantenimiento.

Vigilancia de la Legionella

Durante 2024, se recogieron 319 muestras para la detección de Legionella en instalaciones de riesgo como fuentes ornamentales, piscinas, centros de mayores y viviendas vinculadas a casos investigados por el Servicio de Epidemiología.

En el ámbito alimentario, el laboratorio participó en la investigación de brotes de enfermedades de transmisión alimentaria, realizando 26 análisis de alimentos implicados, así como 416 determinaciones en comedores y cafeterías de la Universidad de Murcia para comprobar la seguridad de los menús.

Además de los controles programados, el laboratorio intervino en episodios de alerta sanitaria y, en este sentido, Pilar Torres ha destacado que este servicio municipal "no solo vela por el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad, sino que protege de forma directa a la población más vulnerable y contribuye a la prevención de enfermedades".