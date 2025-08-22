Ya se puede volver a beber agua del grifo en las zonas de Nueva Condomina y La Ladera
El miércoles se detectaron niveles elevados de trihalometanos por los que se recomendó a los vecinos consumir agua embotellada
Los vecinos de las zonas de Nueva Condomina y La Ladera estaban desde el miércoles por la tarde bajo la recomendación de no beber agua del grifo ni cocinar con ella después de que Aguas de Murcia detectara niveles "más elevados de lo normal" de trihalometanos en el agua potable.
Este viernes, dos días más tarde, la misma empresa ha comunicado que la calidad del agua vuelve a ser óptima y que, por tanto, se puede consumir con normalidad.
Las primeras informaciones de Emuasa apuntaban a que los altos niveles del químico que provocó las restricciones pudieron ser consecuencia de las altas temperaturas, que pueden afectar al cloro presente en el agua, un compuesto muy importante en el proceso de potabilización de la misma.
Para alertar a la población el miércoles, se enviaron mensajes a los teléfonos móviles de todos los vecinos de la zona y, además, Aguas de Murcia compartió la información en sus redes sociales. Una difusión que aseguraron que se repetiría cuando la situación volviera a la normalidad; y así ha sido.
Este viernes, de nuevo desde las redes sociales de la empresa han compartido toda la información disponible, esta vez, comunicando que los niveles trihalometanos habían vuelto a lo habitual.
- Entre Dos Mares', un posible nuevo municipio en La Manga
- La producción de dorada desaparece de la Región de Murcia
- El fuego llega a la Región: los rayos provocan varios incendios en montes de la Vega Alta y el Noroeste
- José Luis Gandolfo, farero jubilado del Faro de Cabo de Palos: «No quiero subir al faro porque para mí es más mi casa que la casa donde vivo»
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- Un castillo con piscina y vistas al mar se alquila por noches en Murcia: «Las imágenes se quedan cortas con la realidad»
- Dos mujeres la emprenden a golpes y mordiscos contra cuatro profesionales del SUAP de Cieza
- María Cristina Bernabé, influencer murciana que se ha tatuado a Pedro Sánchez en la pierna: «No me arrepiento de nada»