Los vecinos de Joven Futura anuncian movilizaciones para exigir la regularización de sus viviendas

La asociación vecinal de la urbanización Joven Futura, en Murcia, ha aprobado en una asamblea el inicio de un calendario de movilizaciones para exigir al equipo de gobierno "una solución al Plan Parcial de Ordenación Urbana", que se encuentra "pendiente de solucionar desde 2015" y "regularía la situación urbanística de sus más de 3.000 residentes".

En 2015, el Tribunal Supremo anuló la reclasificación de suelo en el que se ubican las viviendas de Protección Oficial para jóvenes en la urbanización, aprobada en 2005, debido a la falta de un informe sobre disponibilidad hídrica emitido por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), según informaron fuentes de la asociación en un comunicado.

Una vez subsanado el error, y con la disposición del informe que dio origen a la anulación, desde el Ejecutivo municipal "se han anunciado en numerosas ocasiones acciones encaminadas a una solución", pero "en estos diez años no se ha llegado a materializar la reparación".

Los vecinos y vecinas, reunidos en asamblea celebrada recientemente en los locales de la alcaldía de Espinardo, decidieron por unanimidad la aprobación del calendario de movilizaciones para exigir al concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, "una solución a la alegalidad de sus viviendas".

Las movilizaciones comenzarán con una concentración el próximo 4 de septiembre en el jardín Poeta José María Álvarez, donde trasladarán información sobre la "inacción" del Ayuntamiento ante este problema y continuarán con la organización de la siguiente manifestación, prevista para el 25 de septiembre, haciéndola coincidir con la celebración del Pleno municipal.

Según el presidente del colectivo vecinal, Chencho Mateos, "el próximo mes de septiembre, se cumplirá una década desde que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, declarase nulo el Plan Parcial en el que se encuentran nuestras viviendas. Nada menos que diez años, en los que el concejal Navarro Corchón, no ha sido capaz de resolver este desaguisado en el que el gobierno del Partido Popular sometió a los vecinos de Joven Futura".

Según el colectivo vecinal, esta regularización es necesaria para dotar de seguridad jurídica a todos los propietarios; ejecutar una acera que una con el núcleo urbano de Espinardo y proteger a los peatones; mejorar los accesos rodados con la inclusión de un carril bici y dotar al barrio de las zonas de equipamientos educativos, sanitarios, sociales, culturales y deportivos.

"El Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Murcia y, por tanto, exigimos que se inicie dicho proceso para dotar de seguridad jurídica a los vecinos y conseguir servicios básicos como una simple acera para la seguridad de los peatones", ha añadido Mateos.