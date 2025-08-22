Santa María de Gracia estrena alumbrado con 211 nuevas luminarias LED

El barrio de Santa María de Gracia cuenta con un nuevo alumbrado compuesto por 211 luminarias LED que se han instalado en Ronda Norte, el jardín Bohemia, la avenida de Los Pinos y Miguel de Cervantes. Con esta intervención se ha reducido la potencia instalada en un 63%, pasando de 26,34 kW a 9,82 kW, lo que permitirá un ahorro energético anual superior a los 77.000 kWh, equivalente a más de 1,5 millones de kWh durante los próximos 20 años.

Ello se traduce en un ahorro económico estimado de 15.500 euros cada año, que ascenderá a más de 311.000 euros en su vida útil. En el plano medioambiental, el nuevo sistema de iluminación inteligente evitará la emisión de 38.5 toneladas de CO2₂ al año, lo que supone una reducción del 70% respecto a la situación anterior, alcanzando un total de 770 toneladas menos de CO2₂ en 20 años.

El concejal José Guillén visitó ayer el barrio acompañado de la presidenta de la Junta Municipal de Distrito, Arantxa Hernández. Guillén señaló que «con esta renovación damos respuesta a una demanda vecinal y mejoramos la seguridad de los vecinos de Santa María de Gracia, al mismo tiempo que apostamos por la sostenibilidad y el ahorro energético. La instalación de luminarias LED no solo ilumina mejor nuestras calles y jardines, sino que también contribuye a que Murcia avance hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente».